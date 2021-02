Il nuovo SUV Jeep a 7 posti avvistato con carrozzeria definitiva

Il nuovo SUV Jeep a 7 posti per l’India, il Brasile e altri mercati emergenti è stato avvistato nelle scorse ore con quella che sembra essere la sua carrozzeria definitiva. Il nuovo modello avrà un passo più ampio per aggiungere posti extra. Le modifiche principali verranno apportate ai tre quarti posteriori e il guadagno in lunghezza verrà aumentato dalla colonna “B”. L’altezza del SUV sarà notevolmente maggiore rispetto a Compass. Per ridurre i costi, il SUV a 7 posti condividerà numerose parti con il modello a 5 posti. Anche il design anteriore e le specifiche del motore saranno condivisi con Compass.

Il rapporto afferma che il SUV a 7 posti condividerà anche i pannelli interni con la Compass. Tuttavia, il SUV Jeep a 7 posti avrà un design del cruscotto completamente nuovo e un sistema di infotainment touchscreen da 12,3 pollici più grande con connettività per smartphone e tecnologia per auto connessa.

L’immagine spia rivela che il profilo posteriore del SUV Jeep a 7 posti avrà un design più piatto invece del profilo arrotondato nella bussola. Anche il lunotto è più grande per dare una sensazione ariosa. La colonna “C” avrà una superficie vetrata più ampia. Il SUV avrà nuovi fari e paraurti. Il lancio del nuovo SUV Jeep a 7 posti è previsto per la seconda metà del 2021. Il nome del SUV sarà rivelato il 4 aprile 2021 . Per chi non lo sapesse, Jeep considera il 4 aprile come il giorno 4 × 4.

Il nuovo SUV Jeep a 7 posti sarà alimentato da un motore diesel MultiJet II da 2,0 litri che alimenta anche il Compass. Questo motore eroga 173 CV e 350 Nm. La versione a 7 posti riceverà una versione biturbo del motore, che probabilmente produrrà quasi 200 CV e oltre 400 Nm di coppia. Sarà abbinato a un cambio automatico a 9 marce.

