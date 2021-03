Jeep Wrangler Rubicon 392: il concept viene messo alla prova a Moab | Video

Negli ultimi anni abbiamo visto diverse società di aftermarket installare motori V8 sotto il cofano della Jeep Wrangler in quanto la casa automobilistica statunitense fino a poco tempo fa non proponeva una versione ufficiale. Con l’arrivo della Jeep Wrangler Rubicon 392, però, il brand di Stellantis ha cambiato le carte in tavola.

Oltre al Jeep Magneto 100% elettrico, i ragazzi di The Fast Lane Car hanno avuto la possibilità di provare proprio la Wrangler Rubicon 392 a Moab (nello Utah). Si tratta più nello specifico del concept svelato a luglio 2020 che precede di quattro mesi la presentazione del modello di produzione.

Jeep Wrangler Rubicon 392: The Fast Lane Car ha testato la versione concept

Le differenze rispetto al modello di serie riguardano gli pneumatici da 37″ anziché da 33”, le coperture del differenziale di ARB, le mezze porte e il verricello. Jeep sostiene che il prototipo della Jeep Wrangler Rubicon 392 propone un’altezza da terra pari a 33,8 cm, quindi è in grado di attraversare acque profonde fino a 86,3 cm.

In poche parole, il prototipo offre 7,62 cm in più di altezza da terra e 3,81 cm in più di attraversamento dell’acqua. In aggiunta, il motore Hemi V8 da 6.4 litri produce 20 CV e 20 nm in meno rispetto all’unità utilizzata sul modello di produzione. Quest’ultimo è capace di sviluppare 477 CV e 637 nm di coppia e consuma mediamente 16,8 litri ogni 100 km nel ciclo combinato.

Disponibile ad un prezzo di partenza di 73.500 dollari (62.595 euro) negli Stati Uniti, la Jeep Wrangler Rubicon 392 è praticamente l’unico modello del genere sul mercato. Tuttavia, sappiamo che Ford sta sviluppando una variante più potente del Bronco con pneumatici da 37″ e più potenza rispetto a quella erogata dal V6 da 2.7 litri.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI