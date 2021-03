Jeep Magneto: ecco come si comporta mentre affronta degli ostacoli | Video

Jeep ha sfruttato l’Easter Jeep Safari 2021 a Moab (Utah) per presentare un concept molto interessante basato sulla Jeep Wrangler ma con trazione elettrica: il Jeep Magneto. Sebbene sia un concept completamente funzionale, il Magneto è tutt’altro che un prodotto finito. Si tratta infatti di una Wrangler JL personalizzata che condivide moltissime caratteristiche come il modello V6.

La casa automobilistica americana sostiene che il Magneto potrebbe rappresentare il futuro dell’off-road in quanto, se tutte le auto diventassero elettriche, le arrampicate sulle rocce e l’attraversamento di sentieri ardenti dovranno essere fatti a bordo di un fuoristrada elettrico.

Jeep Magneto: The Fast Lane Car ha messo alla prova la Wrangler completamente elettrica

Ci sono però alcuni problemi che al momento il Jeep Magneto non è riuscito a risolvere come ad esempio la gestione del peso extra dato dal pacco batterie e l’autonomia limitata. È però uno dei pochissimi veicoli elettrici ad utilizzare una trasmissione manuale e una a più marce.

La Porsche Taycan potrebbe pensare di essere l’unica con il suo cambio automatico a due velocità ma il concept presentato da Jeep è dotato di un manuale a 6 rapporti. Se ciò non bastasse, la concept car ha conservato il transfer case originale della Wrangler, quindi è in grado di passare dalla trazione 2WD a quella 4WD senza problemi.

La presenza di un cambio manuale su un veicolo elettrico offre sicuramente molti più vantaggi rispetto alla classica soluzione con trasmissione a singolo marcia. Gli ingegneri del marchio di Stellantis hanno in qualche modo trovato una soluzione per installare una batteria da 70 kWh (56 kWh utilizzabili) sotto il corpo della Wrangler JL a due porte.

Questa capacità è sufficiente per consentire al SUV da 2,6 tonnellate di percorrere fino a 250 km con una singola ricarica. Questo è sicuramente un aspetto su cui Jeep dovrà lavorare molto per cercare di attirare l’attenzione dei jeepers. Gli pneumatici da 35” di certo non aiuteranno a risparmiare autonomia.

Purtroppo al momento non abbiamo ancora una data della presentazione della Jeep Wrangler 100% elettrica ma, se il Jeep Magneto è qualcosa su cui basarsi, sembra che il veicolo finale sarà parecchio interessante. Nel frattempo, i ragazzi di The Fast Lane Car hanno avuto la possibilità di provare proprio il concept presentato all’Easter Jeep Safari 2021. Trovate il video dopo la galleria fotografica.

