Jeep Wrangler fa il suo debutto a Chennai

La nuova Jeep Wranger è stata lanciata a Chennai nelle scorse ore dalle attrici Akshara Reddy, Nivedhithaa Sathish e Upasana, insieme a Venkat Teja, amministratore delegato di VTK Automobiles. Secondo la casa automobilistica, il nuovo Wrangler non è solo una pietra miliare notevole nell’eredità del marchio americano in assoluto, ma anche un momento degno di nota per il marchio Jeep in India.

“La produzione di Jeep Wrangler in India è un risultato significativo per Jeep, rendendo l’India solo il secondo mercato al di fuori degli Stati Uniti a produrre l’iconico SUV jeep”, ha aggiunto. VTK Automobiles è il concessionario Jeep esclusivo a Chennai. Ha iniziato a collaborare con FCA nell’anno 2019.

Ricordiamo che l’inizio delle vendite di Jeep Wrangler made in India rappresenta solo la prima di numerose novità che la casa automobilistica americana di Stellantis ha in serbo per quel paese. Nei prossimi anni infatti la gamma di Jeep crescerà in India con l’arrivo di due nuovi modelli. Il primo sarà un veicolo compatto di circa 4 metri che rappresenterà la nuova entry level in quel paese mentre la seconda un SUV da 7 posti su 3 file di sedili.

