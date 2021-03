Citroën ha aperto sette concessionarie in India prima del lancio della C5 Aircross

Citroën si sta avvicinando sempre di più al lancio in India della nuova Citroën C5 Aircross che avverrà esattamente il 7 aprile. Nel frattempo, la casa automobilistica francese si è impegnata a costruire la sua rete di concessionarie e di assistenza in tutto il paese.

All’inizio di quest’anno, il brand di Stellantis ha aperto il suo primo showroom La Maison ad Ahmedabad (Gujarat). Ora, Citroën ha ampliato la sua rete di concessionarie nelle altre sei città indiane: Pune, Hyderabad, Calcutta, Delhi, Kochi e Gurugram. Queste sono tutte basate sul concetto La Maison Citroën, ossia “La casa di Citroën”.

Citroën: la casa francese ha aperto sette concessionarie La Maison in India

Questo concept di showroom mira a fornire ai clienti ciò che il brand francese ama chiamare un’esperienza di vendita al dettaglio phygital senza soluzione di continuità attraverso una serie di punti di contatto digitali. Inoltre, queste concessionarie saranno caratterizzate da un configuratore 3D, vari schermi giganti e persino modelli Citroën vintage.

Le concessionarie La Maison si estenderanno su un’area di 371 m² e avranno anche un’officina di assistenza post-vendita e una flotta di test drive una volta lanciata la Citroën C5 Aircross. Lo storico marchio automobilistico francese prevede di espandere la sua rete di showroom nel paese a 10 punti in 10 città prima del lancio della loro prima auto.

All’inizio di questo mese, Citroën ha aperto le prenotazioni della C5 Aircross che prevede il versamento di 50.000 RS (584 euro) come anticipo. È possibile procedere con la prenotazione della vettura presso una qualsiasi concessionaria La Maison Citroën o tramite il sito Web indiano.

In questo paese, l’auto sarà disponibile in due allestimenti chiamati Feel e Shine e con un motore diesel da 2 litri di serie per entrambe le varianti. Il quattro cilindri è stato modificato per sviluppare una potenza di 177 CV a 3750 g/min e 400 nm di coppia massima a 2000 g/min ed è abbinato di serie a un cambio automatico a 8 rapporti.

