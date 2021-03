Anche a marzo Fiat domina la classifica delle vendite in Brasile

Fiat in Brasile guida le vendite totali di automobili e veicoli commerciali leggeri dalla fine dello scorso anno. Ma a marzo, si prevede che la casa italiana possa espandere ulteriormente la sua leadership e avvicinarsi ad un vero e proprio dominio. Infatti nella lista dei dieci modelli più immatricolati nei primi 22 giorni del mese, tre modelli sono del brand italiano. Se prendiamo in considerazione l’elenco dei 20 modelli più venduti in quel paese a marzo, cinque veicoli appartengono alla casa automobilistica, ovvero il 25% del totale. Inoltre, l’auto più popolare del mese è, per ora, Fiat Strada, che dovrebbe quindi superare la Chevrolet Onix.

Il pick-up ha guidato le vendite di veicoli dall’inizio di marzo. Fino al giorno 22, aveva già aggiunto 7.334 immatricolazioni, con un vantaggio di oltre mille unità su Onix, che ha raccolto fino a quel giorno 6.313 unità vendute. In un mese di vendite deboli, segnato da misure più severe contro il covid-19 e indebolimento del commercio, il vantaggio sembra ormai incolmabile, e può garantire la leadership al modello Fiat a fine marzo.

Solo una forte vendita diretta di Onix negli ultimi giorni dell’anno potrebbe cambiare questo scenario. La classifica delle vendite, oltre a Strada, vede Fiat Mobi al quarto posto e Toro al sesto. Il buon andamento del pick-up potrebbe essere legato a promozioni per esaurimento scorte, visto che il restyling con un nuovo motore arriverà ad aprile. Argo, a sua volta, occupa l’undicesima posizione, e anche la cara vecchia Uno, che la casa automobilistica sta pensando di eliminare, è tornata in classifica: l’auto è il 14 ° best seller del mese di marzo.

Insomma sicuramente un ottimo mese per il marchio Fiat che sembra sempre più rafforzare la sua leadership in Brasile in attesa dell’arrivo di un modello come il SUV compatto su base Argo che arriverà nella seconda metà dell’anno e che potrebbe far aumentare ulteriormente le vendite del brand di Torino.

