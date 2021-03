Fiat Strada potrebbe essere l’auto più venduta in Brasile anche nei prossimi mesi

Fiat Strada dopo molti anni potrebbe interrompere il dominio in Brasile di Chevrolet Onix, un’auto che in quel paese ha lo stesso ruolo che da noi ha Fiat Panda. Questo però potrebbe avvenire oltre che per meriti del nuovo pickup di Fiat, molto apprezzato dagli automobilisti brasiliani anche per problemi relativi alla sua rivale. Infatti la produzione di Chevrolet Onix a Gravataí (RS) si interromperà nuovamente ad aprile e maggio.

L’informazione è stata confermata da General Motors in una nota, dopo un report di un famoso magazine brasiliano. L’auto più venduta in Brasile negli ultimi sei anni, e che continua a guidare il mercato in termini di vendite accumulate, a marzo ha interrotto la produzione per 20 giorni. Il motivo è la mancanza di componenti per la produzione, a causa della pandemia di coronavirus.

La nota GM recita quanto segue: “La catena di fornitura dell’industria automobilistica in Sud America è stata influenzata dai fermi di produzione durante la pandemia e da una ripresa del mercato più rapida del previsto. Ciò sta temporaneamente influenzando il nostro programma di produzione nello stabilimento di Gravataí (RS). La produzione di questa unità verrà interrotta nei mesi di aprile e maggio e potrebbe riprendere a giugno, tornando al normale volume di produzione in luglio ”. Anfavea aveva avvertito della possibilità di interruzioni a dicembre.

A marzo, la Chevrolet Onix era già stata superata dalla Fiat Strada nella classifica delle vendite. Onix entra negli ultimi dieci giorni del mese con 6.050 immatricolazioni, esattamente 1.000 unità dietro il pick-up Fiat Strada, che ne ha 7.050. Nel risultato cumulativo dell’anno, Onix è ancora in testa, con 26.877 contro le 25.651 consegne di Strada.

Con tutte queste interruzioni, sta diventando difficile per Onix raggiungere il settimo titolo di auto più venduta in Brasile. Chevrolet Onix è stata campione per la prima volta nel 2015. La Fiat Strada non è mai stata una campionessa e la sua produzione continua a ritmi normali, nonostante il rallentamento di altri modelli nello stabilimento di Betim (MG). Venerdì scorso (19), la Volkswagen ha annunciato l’interruzione della produzione nei suoi quattro stabilimenti in Brasile per 12 giorni consecutivi.

