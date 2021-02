Fiat Uno dirà presto addio al mercato brasiliano

Fiat dovrebbe eliminare presto dalla gamma brasiliana la Fiat Uno. Molto probabilmente, questo veicolo continuerà ad essere proposto nel corso del 2021. Parliamo di un modello la cui attuale generazione (la seconda) ha oltre 10 anni.

Secondo i media locali, la casa automobilistica torinese era già pronta ad annunciare la fine della produzione della Uno per quest’anno. Tuttavia, il marchio di Stellantis è stato colto di sorpresa dalla chiusura degli stabilimenti in Brasile.

Fiat Uno: l’attuale generazione potrebbe abbandonare presto il Brasile

A causa della pandemia, Fiat ha dovuto posticipare l’uscita di produzione della Fiat Uno ma dovrebbe durare solo fino a quando verrà soddisfatta la domanda aggiuntiva. Almeno fino ad ora, non abbiamo informazioni circa un possibile successore.

Questo però non significherà esattamente una perdita quando la vettura lascerà lo stabilimento di produzione. Infatti, entro la fine di quest’anno, Fiat prevede di lanciare in Brasile un SUV compatto che promette di “riempire” lo stabilimento di Betim con vendite stimate molto simili a quelle del nuovo Strada.

Poiché ad oggi la casa torinese non è mai entrata in questo segmento ed è un marchio estremamente popolare in Brasile, la fine della Uno peserà soltanto a livello emotivo. Questo veicolo è arrivato sul mercato brasiliano come un modello rivoluzionario nel 1983, aiutando il brand a crescere parecchio.

Per quanto riguarda l’attuale Fiat Uno lanciata nel 2010, attraverso un progetto nazionale che prevedeva la condivisione di componenti con altri veicoli simili, la vettura è riuscita ad ottenere degli ottimi risultati di vendita fino all’arrivo della Mobi. In aggiunta, l’ex bestseller di Fiat ha ricevuto un altro colpo dalla Argo. Così, questi due veicoli hanno letteralmente messo in difficoltà la Uno.

A livello estetico, la vettura non è poi così più allettante in quanto il suo aspetto è già datato. L’anno scorso, la casa automobilistica di Stellantis ha registrato vendite pari a 22.737 esemplari. In confronto, sono state vendute 46.617 unità di Mobi e 65.937 di Argo. Attualmente, la Fiat Uno è disponibile all’acquisto in Brasile in quattro versioni (Attractive 1.0, Drive 1.0, Way 1.0 e Way 1.3) con prezzi che vanno da 51.990 R$ a 59.490 R$ (7894-9033 euro).

