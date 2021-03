Fiat Mobi 2021 debutta ufficialmente in Messico

Fiat ha ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo in Messico della Fiat Mobi 2021. Nel mercato messicano, la vettura viene offerta in tre diversi allestimenti chiamati Easy, Like e Trekking con prezzi che partono da 179.900 pesos (7410 euro).

La versione entry-level dispone di cerchi in acciaio da 14″ con coprimozzi, maniglie delle portiere nere, luci di marcia diurna, aria condizionata, volante regolabile in altezza, due airbag frontali, ABS, EBD, sistema ISOFIX e sedili posteriori ribaltabili 40/60.

Fiat Mobi 2021: la famosa city car arriva anche nel mercato messicano

Un gradino sopra troviamo l’allestimento Like disponibile a partire da 201.500 pesos (8299 euro). Questa versione è dotata di cerchi in alluminio da 14″, 19 cm di altezza da terra, sensori di parcheggio posteriori e specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente con indicatori di direzione integrati.

All’interno dell’abitacolo troviamo un quadro strumenti con display LCD da 3.5 pollici e un sistema di infotainment con schermo da 7 pollici, smartphone integration, alzacristalli elettrici anteriori e sistema antiappannamento posteriore.

La Fiat Mobi Trekking 2021 propone un’altezza da terra identica al modello di fascia media ma aggiunge fari fendinebbia anteriori, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, barre al tetto, modanature laterali nere, nuovi cerchi da 14″, badge Trekking, nuovi rivestimenti in tessuto, sedile del conducente con regolazione manuale dell’altezza e spazi di archiviazione extra. Questa versione della vettura è disponibile ad un prezzo di 221.500 pesos (9123 euro).

La Fiat Mobi 2021 si basa sulla vecchia piattaforma utilizzata anche per la Panda di seconda generazione e la vecchia Lancia Ypsilon. Sotto il cofano si nasconde un piccolo motore da 1 litro in grado di sviluppare una potenza di 70 CV a 6000 g/min e 92 nm di coppia massima a 4250 g/min. Il powertrain è abbinato a una trasmissione manuale a 5 velocità.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica torinese, il model year 2021 della Fiat Mobi consuma mediamente 4,6 l/100 km o 21,74 km/l e viene proposta in Messico con una garanzia di 3 anni/60.000 km.

