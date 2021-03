Peugeot e-208 ed e-2008 ora costano di meno nel Regno Unito

Peugeot ha rafforzato il suo impegno di proporre sul mercato l’elettrificazione a prezzi accessibili aggiornando i prezzi delle Peugeot e-208 ed e-2008 completamente elettriche.

In risposta alle recenti modifiche apportate dal governo britannico, che ha visto gli incentivi ridursi di 500 sterline (da 3000 a 2500 sterline – 3504-2920 euro) e ora disponibili soltanto sui nuovi veicoli elettrici che costano meno di 35.000 sterline (40.886 euro), la casa automobilistica di Stellantis ha deciso di renderli disponibili anche le sue vetture full electric dopo Vauxhall e Citroën.

Peugeot e-208 ed e-2008: la casa del Leone riduce il prezzo di entrambe le vetture nel Regno Unito

In particolare, la casa del Leone ha ridotto i prezzi di listino di e-208 ed e-2008 per permettere ai potenziali acquirenti di continuare a beneficiare del Plug-in Car Grant (PiCG). Una riduzione di 450 sterline (525 euro) su tutte le varianti significa che gli allestimenti Active Premium, Allure e Allure Premium rimangono idonei per il bonus.

Dopo aver usufruito dell’incentivo, il Peugeot e-2008 Active Premium ora parte da 30.730 sterline (35.896 euro) mentre gli allestimenti Allure e Allure Premium da 31.930 sterline (37.298 euro) e 32.380 sterline (37.824 euro), rispettivamente. Per tutto il mese di marzo, inoltre, Peugeot offre un ulteriore sconto di 500 sterline (584 euro) per il contributo di deposito sui contratti PCP e gli acquisti in contanti.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Il Plug-in Car Grant ha aiutato molti a passare ai veicoli elettrici e abbiamo assicurato che le nostre auto elettriche rimangano idonee per l’incentivo. Il prezzo rivisto dell’e-2008 e l’aumento del contributo di deposito per la e-208 sono un’ulteriore prova del nostro impegno per l’elettrificazione, con l’obiettivo di offrire una variante elettrificata su tutta la nostra gamma di modelli entro il 2025“.

Vi ricordiamo che sia la Peugeot e-208 che il Peugeot e-2008 sono equipaggiate da una batteria da 50 kWh che assicura fino a 349 km e fino a 331 km nel ciclo WLTP (rispettivamente). Inoltre, sotto il cofano si nasconde un motore elettrico da 136 CV (100 kW). Utilizzando un caricatore rapido da 100 kW è possibile caricare l’accumulatore fino all’80% in soli 30 minuti oppure in 7,5 ore usando una wallbox da 7 kW.

