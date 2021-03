Vauxhall Mokka-e e Vivaro-e Life adesso costano meno nel Regno Unito

Proprio come Citroën con la sua e-C4, anche Vauxhall, altro brand di Stellantis, ha annunciato una revisione dei prezzi per la sua pluripremiata gamma di veicoli elettrici proposta nel Regno Unito.

Questa mossa è stata attuata per permettere agli acquirenti britannici di continuare ad accedere ancora agli incentivi visto che recentemente il governo ha annunciato modifiche al bonus. Quest’ultimo è passato da 3000 a 2500 sterline (3477-2897 euro) e inoltre adesso non può essere più sfruttato per i veicoli 100% elettrici che costano meno di 35.000 sterline (40.571 euro).

Vauxhall Mokka-e e Vivaro-e Life: i due veicoli completamente elettrici ricevono un calo di prezzo nel Regno Unito

Perciò, Vauxhall ha deciso di rivedere i prezzi dei nuovi Vauxhall Mokka-e e Vivaro-e Life per garantire che rimangano ancora accessibili agli acquirenti di EV, sia nuovi che esistenti. Adesso, il Mokka-e SE Premium parte da 33.040 sterline (38.303 euro) mentre la variante top di gamma Launch Edition da 34.995 sterline (40.570 euro).

Per il Vauxhall Vivaro-e Life, il prezzo di listino è stato diminuito di oltre 2000 sterline (2318 euro). Adesso, i modelli Edition vengono proposti a prezzi a partire da 34.995 sterline. La stessa cosa vale per la versione Combi.

Paul Wilcox, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “In Vauxhall crediamo nell’assicurarci che i nostri veicoli siano il più accessibili possibile al maggior numero di persone, soprattutto quando si tratta di auto a zero emissioni, quindi io sono lieto di confermare che Corsa-e, Mokka-e e Vivaro-e Life Combi sono idonei per il Government Plug-in Car Grant“.

