Ram 1500 TRX VIN 001 2021 sarà messo all’asta da Barrett-Jackson per beneficenza venerdì 26 marzo

Ram metterà all’asta il VIN 001 del nuovissimo Ram 1500 TRX 2021 – il pikcup più veloce e potente di sempre – durante l’asta Barrett-Jackson a Scottsdale venerdì 26 marzo alle 19:30 EDT ( 16:30 PDT ).

Ram metterà all’asta il VIN 001 del nuovissimo Ram 1500 TRX 2021 durante l’asta Barrett-Jackson a Scottsdale venerdì 26 marzo

Tutti i proventi andranno a beneficio della linea di assistenza 2-1-1 di United Way for Southeastern Michigan per fornire servizi ai veterani e alle loro famiglie. Coloro che sono interessati a fare offerte di persona, online o per telefono possono andare su Barrett-Jackson.com e fare clic su “Bid”.

Gli spettatori possono guardare l’asta in diretta sulla rete FYI o su qualsiasi dispositivo mobile, computer o Smart TV tramite il live streaming senza pubblicità su Barrett-Jackson.com. Basta fare clic su “Guarda in diretta ora” in alto a destra nella home page.

Ram 1500 TRX che viene commercializzato anche in Europa offre un’accelerazione 0-100 km/h in 4,5 secondi e un picco di velocità di 189 km/h. Vedremo dunque chi si aggiudicherà l’asta e a che prezzo.

Ti potrebbe interessare: Dodge Challenger, Chrysler Pacifica e Ram 1500 TRX premiati durante gli Hispanic Motor Press Awards

Ti potrebbe interessare: Ram 1500 TRX vs Ford F-150 Raptor: qual è il migliore? | Video

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI