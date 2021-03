Ram 1500 TRX vs Ford F-150 Raptor: qual è il migliore? | Video

I ragazzi di The Fast Lane Truck hanno messo a confronto più volte il nuovo Ram 1500 TRX con il Ford F-150 Raptor di precedente generazione. Entrambi vengono proposti nel mercato statunitense ad un prezzo di circa 77.000 dollari (64.640 euro) ed entrambi sono molto capaci sui percorsi off-road.

Tuttavia, il pick-up Hellcat non ha alcune caratteristiche che potrebbero interessare a diversi utenti. Ad esempio, il 1500 TRX non ha un tetto apribile, un portellone posteriore elettrico con apertura remota e gradino integrato, l’avvio remoto oppure l’accesso intelligente.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up Hellcat messo ancora una volta a confronto con il Ford F-150 Raptor

Anche se non sono caratteristiche importanti su un pick-up off-road, molte persone utilizzano quotidianamente un veicolo del genere, quindi è ovvio che alcune comodità renderebbero migliore la vita a bordo. Il Ram 1500 TRX riesce ad avere la meglio sul Raptor in termini di tecnologia delle sospensioni per l’asse posteriore in quanto troviamo delle molle elicoidali anziché a balestra.

Non dimentichiamoci del motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sicuramente produce un sound migliore rispetto al V6 biturbo usato sul Ford F-150 Raptor. A differenza dei 14,7 litri/100 km nel ciclo combinato consumati dal Raptor, il TRX richiede 19,6 l/100 km.

Questi consumi sono giustificati dal fatto che abbiamo di fronte un veicolo con motore V8 sovralimentato, pneumatici off-road e trazione integrale 4×4 senza modalità 2WD. Considerando il pacchetto complessivo, non si può negare che il pick-up di Ford sia il migliore in questo segmento da utilizzare per il fuoristrada ma le prestazioni offerte dal Ram 1500 TRX hanno già catturato il cuore di tantissime persone.

