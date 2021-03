Dodge Challenger, Chrysler Pacifica e Ram 1500 TRX premiati durante gli Hispanic Motor Press Awards

Tre veicoli di Stellantis hanno ricevuto il massimo dei riconoscimenti durante l’11ª edizione degli Hispanic Motor Press Awards (HMPA) in occasione dell’AutoMobility LA Virtual Media Day con la Motor Press Guild (MPG) a Los Angeles. La Dodge Challenger 2021, la muscle car più veloce, potente e scattante del mondo, è stata nominata Sports Car of the Year. Nel 2015, la vettura ha ricevuto lo stesso riconoscimento.

Ricardo Rodríguez-Long, presidente e fondatore della Hispanic Motor Press Foundation, ha dichiarato: “La Challenger SRT incarna ancora lo spirito dell’auto originale degli anni ’70. La Dodge Challenger, in tutte le versioni V8, è il miglior esempio attuale di cos’è una vera auto sportiva americana. La macchina più potente e veloce al semaforo, premere il pedale dell’acceleratore è un’esperienza unica“.

Dodge Challenger, Chrysler Pacifica e Ram 1500 TRX: tre veicoli di Stellantis premiati agli Hispanic Motor Press Awards

La Chrysler Pacifica 2021, il primo minivan ad offrire sia motori a benzina che ibridi, è riuscita a portarsi a casa il titolo di Family Car of the Year. Questo premio è stato vinto anche nel 2018 e nel 2017 dalla Pacifica Hybrid.

“Le famiglie ispaniche hanno bisogno di alloggi spaziosi e la Pacifica lo offre con stile e con molti servizi tecnologici. Abbiamo trovato che sia molto scorrevole sulla strada e capace di affrontare il traffico e i lunghi viaggi. Essendo un ex vincitore, dimostra che Chrysler capisce davvero di cosa hanno bisogno le persone quando trasportano la loro famiglia“, ha dichiarato Rodríguez-Long.

Nel suo primo anno di debutto, il Ram 1500 TRX, il pick-up più veloce, scattante e potente prodotto in serie al mondo, è stato nominato Adventure Car of the Year.

“Oggi viviamo uno stile di vita molto più attivo, che include i fine settimana. Il Ram TRX è in grado di portarti in luoghi insoliti per vivere la vita all’aria aperta in un modo molto diverso. Prima dovevi sopportare il viaggio per godere di un luogo particolare. Adesso l’esperienza è arrivarci con oltre 700 CV sotto il tuo controllo. Senza dubbio questa diventa essa stessa un’avventura“, ha detto Rodríguez-Long.

La Hispanic Motor Press Foundation è costituita da una giuria di oltre 20 esperti del settore automobilistico che identificano i 10 migliori nuovi veicoli per le famiglie ispaniche. I giurati identificano un unico modello in ciascuna categoria che riflette il miglior valore del mercato per le famiglie ispaniche. Diversi aspetti del veicolo vengono valutati: stile, tecnologia, sicurezza, impatto ambientale, affidabilità meccanica, piacere di guida e valore.

