Citroen Germania ha un nuovo capo

Dal 1 aprile, Citroen Deutschland GmbH ha un nuovo capo. Wolfram Knobling (51) succede a Wolfgang Schlimme (55), che si ritira da questa posizione per motivi di salute. “Con Wolfram Knobling, un esperto di vendite collaudato con una vasta esperienza internazionale sta rilevando l’attività di Citroen in Germania”, afferma Amaury de Bourmont, capo del gruppo Stellantis in Germania. “Sotto la sua guida, vogliamo rafforzare ulteriormente il posizionamento del nostro marchio e guadagnare quote di mercato in modo redditizio”.

Knobling è attivo nel settore automobilistico da oltre 25 anni e ha iniziato la sua carriera presso General Motors Europe a Rüsselsheim. Dopo vari incarichi nel marketing, nella gestione del prodotto e nelle vendite, è diventato responsabile delle vendite.

A questo sono seguite altre posizioni dirigenziali a Stoccolma e Rüsselsheim e, nel 2012, è passato al vertice dell’attività post-vendita di Opel / Vauxhall. Knobling è responsabile del reparto post-vendita e assistenza presso Groupe PSA Deutschland GmbH da gennaio 2020.

