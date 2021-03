Nuova Peugeot 308 GTI: ecco come sarebbe stata

La Peugeot 308 2022 è stata presentata ufficialmente qualche giorno fa, portando con sé alcune modifiche davvero interessanti, sia estetiche che tecniche.

Tuttavia, molte persone sono rimaste deluse dalla notizia che la casa automobilistica francese non porterà sul mercato delle varianti ad alte prestazioni per sfidare la Golf GTI e la Golf R di Volkswagen. Pertanto, la nuova 308 non sarà disponibile nelle varianti GTI e PSE (Peugeot Sport Engineered).

Nuova Peugeot 308 GTI: Kleber Silva ci mostra in render come sarebbe stata

Secondo Jerome Micheron, direttore prodotto di Peugeot, non ha ormai più senso lanciare hot hatch per due motivi: le basse vendite registrate dalle versioni sportive delle auto compatte e le norme sulle emissioni di CO2 che diventano sempre più severe.

Attualmente, la nuova Peugeot 308 è disponibile con una potenza massima di 225 CV nella versione ibrida plug-in che è più potente della Golf R-Line che ad esempio sviluppa 204 CV. Tuttavia, è ben lontana dai 245 CV della Golf GTI e dai 290 CV della Golf GTI Clubsport.

Ad ogni modo, il noto artista brasiliano Kleber Silva ha voluto comunque immaginare come sarebbe stato il design finale della Peugeot 308 GTI. Inoltre, questo progetto si affianca alla variante PSE ipotizzata sempre in render da un noto sito Web francese. Oltre alla versione performance, inoltre, Silva ci mostra come potrebbero essere le varianti berlina e station wagon.

Parlando nello specifico della nuova Peugeot 308 GTI, possiamo vedere un paraurti con spoiler e prese d’aria più pronunciate, una carrozzeria verniciata in bicolore e un set di cerchi scuri con pinze freno rosse. Sulla parte posteriore, invece, troviamo delle modanature cromate sul paraurti con due grossi terminali di scarico che ravvivano ulteriormente il look sportivo del progetto digitale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI