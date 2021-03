Nuova Peugeot 308: debutta ufficialmente l’ultima generazione

Dopo svariate indiscrezioni e foto spia, finalmente Peugeot ha presentato ufficialmente la nuova generazione della Peugeot 308. Alla base della vettura c’è la terza generazione della piattaforma EMP2 di Stellantis che ha visto il passo della 308 aumentare di 55 mm. Nel ridisegnare la vettura, la casa automobilistica francese ha anche abbassato l’altezza di 20 mm in modo da creare una silhouette più slanciata.

Sulla parte frontale troviamo il nuovissimo logo del marchio francese. Tutte le varianti della 308 2021 propongono di serie fari a LED con luci di marcia diurna a LED verticali. Questi dispongono della tecnologia Peugeot Matrix LED sulle versioni GT e GT Pack. Nella parte posteriore, invece, troviamo fanali a LED con la tipica firma luminosa dell’azienda.

Nuova Peugeot 308: scopriamo insieme tutte le novità della terza generazione

Gli acquirenti avranno la possibilità di acquistare la nuova 308 nelle colorazioni Olivine Green, Bianca White, Cumulus Grey, Nera Black, Pearlescent White, Vertigo Blue e Elixir Red.

L’abitacolo è costituito dal nuovo sistema di infotainment i-Cockpit abbinato a un quadro strumenti digitale da 10 pollici che sui modelli GT dispone della funzione 3D. Oltre a questo, abbiamo un secondo schermo da 10 pollici per l’infotainment, delle prese d’aria ridisegnate e degli i-toggle completamente configurabili posizionati accanto al display centrale. Il nuovo pacchetto software proposto dalla 308 2021 consente di impostare fino a otto profili diversi di conducente e inoltre dispone della funzione di mirroring wireless dello schermo.

La terza generazione della vettura porta con sé diverse caratteristiche orientate alla sicurezza come ad esempio il pacchetto Drive Assist che aggiunge cruise control l’adattivo con Stop & Go, Lane Keeping Assistance, adattamento della velocità in curva, cambio corsia semi-automatico, monitoraggio dell’angolo cieco a lungo raggio, avviso di traffico trasversale posteriore, retrocamera con visione ad alta definizione a 180°, sistema di assistenza al parcheggio e quattro telecamere a 360°, funzione eCall e altro ancora.

La gamma includerà due versioni ibride plug-in

La nuova Peugeot 308 verrà proposta in due versioni ibride plug-in chiamate Hybrid 180 e Hybrid 225. La prima, il modello base, combina un motore benzina da 150 CV, un propulsore elettrico da 110 CV (81 kW), un cambio e-EAT8 a 8 marce e una batteria capace di offrire fino a 60 km di autonomia in modalità full electric.

La seconda, il modello top di gamma, abbina un motore da 180 CV con lo stesso propulsore da 110 CV, lo stesso cambio e-EAT8 a 8 velocità e una batteria che propone fino a 58 km di autonomia. Entrambe le varianti dispongono di una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh.

Oltre alle due opzioni plug-in hybrid, il modello sarà offerto anche con un motore benzina PureTech 130 da 1.2 litri e un diesel BlueHDi 130 da 1.5 litri. Al momento non sono stati ancora annunciati i dettagli sui prezzi ma possiamo dirvi che la nuova Peugeot 308 sarà acquistabile presso le concessionarie del brand francese e online nel corso dell’anno.

