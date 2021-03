Terre di Canossa 2021 auto storiche: date e programma

Terre di Canossa 2021 si avvicina all’orizzonte, per una nuova immersione nel celebre evento dedicato alle auto storiche. La difficile situazione sanitaria dettata dal Covid-19 ha portato a uno slittamento di un mese rispetto alle date iniziali. Così, l’edizione di quest’anno andrà in scena dal 20 al 23 maggio. Gli organizzatori di Canossa Events e Scuderia Tricolore stanno mettendo in campo ogni sforzo nell’ottica della sicurezza e della qualità. Per i partecipanti si profila dunque una nuova ed esaltante esperienza nel segno della passione e della bellezza.

Il fatto che la manifestazione vada in scena un mese prima della Mille Miglia può fungere da banco di prova in vista della “Freccia Rossa“. Anche se alcuni affezionati protagonisti non sanno ancora se potranno partecipare, per via delle restrizioni imposte dai vari paesi, Canossa Events ha accettato la sfida organizzativa. L’obiettivo è quello di accogliere gli amici e gli appassionati di auto storiche con il consueto stile, nel rispetto dei protocolli sanitari.

Mix felice di sport e turismo

Terre di Canossa 2021 rimetterà in strada tanti gioielli a quattro ruote costretti nei mesi scorsi ad una lunga sosta in garage. Si profila una sfilata da sogno, una sorta di museo dinamico, da gustare a cielo aperto, perché questa è la cornice giusta. Come al solito, la gara andrà in scena su un percorso di circa 600 chilometri. Previste 60 prove a cronometro, 6 prove di media con rilevamenti segreti e 2 trofei speciali: il Trofeo Forte dei Marmi e il Trofeo Tricolore, riservati ai piloti non “professionisti”. Ovviamente gli aspetti agonistici saranno miscelati al piacere della buona cucina e alla scoperta di magnifici territori.

Facile prevedere la soddisfazione dei gentlemen drivers, alcuni dei quali provenienti da lontano, con le loro meravigliose auto storiche. Per loro un’opportunità unica per vivere l’Italia in un modo speciale, combinando l’adrenalina agli aspetti gastronomici e culturali.

Ecco le tappe di Terre di Canossa

Confermate per Terre di Canossa 2021 alcune delle proposte più gradite degli anni passati, come la partenza dalla splendida città liberty di Salsomaggiore Terme. A deliziare con note sublimi il palato dei protagonisti ci penserà poi la cena di gala firmata dallo chef stellato Massimo Spigaroli, nella fastosa cornice del Palazzo dei Congressi.

I partecipanti godranno, ancora una volta, dell’attraversamento degli sfidanti Passo della Cisa e Passo del Cerreto, oltre che della strada delle Cinque Terre, con i suoi suggestivi scorci sul mare. Il passaggio nel centro storico di Lucca e l’imperdibile beach party al tramonto a Forte dei Marmi, perla della Versilia, saranno altre due note della splendida composizione. Da segnalare la sosta nel meraviglioso borgo marinaro di Lerici e a Collodi, cuore pulsante della storia di Pinocchio.

Non meno seducenti l’attraversamento delle verdi colline pistoiesi, il passaggio a Pontremoli, la cena sul mare a Bocca di Magra, e la sfilata nei centri storici di Massa e di Carrara. Teatro della cerimonia d’arrivo di Terre di Canossa 2021 sarà Quattro Castella, nel cuore delle terre che furono della Gran Contessa Matilde di Canossa. Anche quest’anno la manifestazione adotterà il protocollo CarbonZero, come segno di rispetto verso le tematiche ecologiche.

Programma Terre di Canossa 2021

Giovedì 20 Maggio

12:00 Arrivo ed esposizione vetture a Salsomaggiore Terme, Piazza Berzieri

13:30-17:30 Accredito e Verifiche presso Grand Hotel Salsomaggiore

19:45 Serata inaugurale presso Palazzo dei Congressi Salsomaggiore

—– Pernottamento a Salsomaggiore Terme

Venerdì 21 Maggio

08:45 Partenza della prima tappa: da Salsomaggiore Terme in direzione Passo della Cisa, Pontremoli, Cinque Terre, Arsenale di La Spezia, Lerici, Bocca di Magra, Forte dei Marmi

10:45 Sosta caffè al Passo della Cisa

11:30 Passaggio a Pontremoli

12:00 Pranzo nel cuore della Lunigiana

16:45 Passaggio all’Arsenale Militare Marittimo della Spezia

17:15 Passaggio e sosta a Lerici

19:30 Cena di mare a Bocca di Magra

—– Pernottamento a Forte dei Marmi

Sabato 22 Maggio

08:30 Partenza della seconda tappa: da Forte dei Marmi in direzione Carrara, Massa, Passo del Vestito, Castelnuovo Garfagnana, Collodi, Lucca, Monte Serra, Forte dei Marmi

09:45 Passaggio a Carrara

10:00 Passaggio a Massa

11:15 Passaggio a Castelnuovo Garfagnana

12:30 Pranzo a Collodi, cuore pulsante della storia di Pinocchio

15:00 Passaggio in Piazza Anfiteatro, nel centro di Lucca, e sosta in Piazza Napoleone. Sfilata sulle antiche Mura, patrimonio UNESCO

17:30 Arrivo di tappa a Forte dei Marmi e Trofeo Forte dei Marmi

19:30 Beach Party al tramonto sul mare della Versilia

—– Pernottamento a Forte dei Marmi

Domenica 23 Maggio

08:30 Partenza della terza tappa: da Forte dei Marmi in direzione Sarzana, Fivizzano, Passo del Cerreto, Roncolo, Quattro Castella

09:15 Passaggio a Sarzana

09:45 Passaggio a Fivizzano

10:30 Sosta caffè al Passo del Cerreto

12:45 Arrivo di tappa a Quattro Castella, cuore delle Terre Matildiche

13:00 Pranzo finale e premiazioni a Reggio Emilia, nell’incantevole Val d’Enza

Programma provvisorio, soggetto a possibili variazioni

