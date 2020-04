Mille Miglia 2020: svelato il nuovo logo dedicato ai medici

A causa del coronavirus, l’edizione 2020 della Mille Miglia, inizialmente prevista per il 13 maggio, è stata posticipata al 25 ottobre. Per sottolineare l’importanza di questo momento, gli organizzatori della famosa competizione di auto storiche hanno deciso di realizzare un nuovo logo con l’aiuto dello stilista Luca Roda.

In particolare, il nuovo logo testimonia il sostegno della gara al sistema sanitario di Brescia nella lotta contro il COVID-19. Inoltre, questa iniziativa fa parte del progetto lanciato il mese scorso con il nome di AiutiAMObrescia.

Mille Miglia: l’edizione 2020 ottiene un nuovo logo dedicato al sistema sanitario bresciano

Si tratta di una raccolta fondi annunciata dalla Fondazione Comunità Bresciana e dal Giornale di Brescia che ha l’obiettivo di raccogliere e acquistare materiale sanitario per supportare gli ospedali, i comuni e le associazioni che stanno lottando in prima linea con questo potente nemico.

Franco Gussalli Beretta, presidente della 1000 Miglia Srl, ha detto: “Il perdurare dell’emergenza richiede nuovi sforzi da parte di tutti noi ed è nostro preciso dovere adoperarci affinché ognuno possa contribuire per la sua parte. Dopo le diverse iniziative di solidarietà, sostenute direttamente oltre che in collaborazione con Automobile Club Brescia, Mille Miglia – che può contare su un grande numero di appassionati da tutto il mondo – si rivolge ora a ognuno di loro: anche chi lontano dalla nostra città segue la corsa con affetto e solitamente vive Brescia nelle festose giornate della corsa ci può sostenere in questa iniziativa e far sì che tutti insieme possiamo aiutare a compiere un passo verso la soluzione“.

Il nuovo logo della Mille Miglia 2020, dunque, fa riferimento al dramma che stiamo vivendo in questo momento in tutte le regioni d’Italia, soprattutto al Nord. Beretta ha concluso il suo intervento dicendo: “Abbiamo rielaborato il logo che identifica l’edizione 2020 della corsa in un’ottica legata alla realtà di questi giorni e la Vittoria Alata, simbolo della nostra città, ha preso oggi le sembianze di tutti i medici e gli infermieri che si adoperano per salvare Brescia e l’Italia. Questa immagine, l’abbraccio terapeutico e solidale nel momento difficile che tutti stiamo attraversando, sarà presente sugli articoli della capsule collection acquistabile da oggi su www.millemigliashop.com“.