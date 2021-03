Stella Alpina 2021: auto storiche e Ferrari alla rievocazione

Organizzatori al lavoro per la Stella Alpina 2021, rievocazione storica di un noto evento automobilistico, in programma nel periodo 11-13 giugno, quindi a ridosso dell’estate. La kermesse, giunta alla 36esima edizione, si avvicina a passo spedito e i collezionisti sono pronti a lustrare le loro vetture storiche per presentarsi in forma smagliante ai nastri di partenza.

Rispetto alle date precedentemente comunicate si registra uno spostamento di calendario, legato allo slittamento che l’emergenza Covid-19 ha prodotto sulla tempistica della 1000 Miglia.

Anche quest’anno, insieme alle “nonne” a quattro ruote, ci saranno le Ferrari moderne dell’omonimo tributo, che riscalderanno l’atmosfera con le loro alchimie stilistiche e con le rombanti melodie dei loro potenti motori. Il format 2021 della Stella Alpina preserva i più graditi highlights della manifestazione, come la permanenza a Madonna di Campiglio e il passaggio sui più bei passi delle Dolomiti.

Paesaggi da fiaba

Qui la miscela tra il fascino delle auto storiche e dell’ambiente raggiungerà il suo diapason, guadagnando il consenso del cuore dei protagonisti e di quanti potranno giovarsi del transito del colorito e festoso corteo. Diversi, però, i cambiamenti, che hanno rinnovato il percorso dell’edizione 2021, interamente inquadrato su strade di montagna, con sfilata su alcuni dei passaggi alpini più adrenalinici, dove lo splendore della natura incontaminata e dei paesaggi mozzafiato saprà suscitare emozioni indelebili, da consegnare alla memoria del cuore e degli occhi.

Come abbiamo anticipato in precedenza, anche quest’anno ci saranno ai nastri di partenza della Stella Alpina le “rosse” moderne del tributo Ferrari, per le quali è prevista una classifica a parte. I gioielli del “cavallino rampante” sfileranno sugli stessi percorsi e sosterranno le stesse prove delle auto storiche. Lo spettacolo è assicurato, anche perché l’organizzazione, curata in partnership da Scuderia Trentina e Canossa Events, è una garanzia di competenza e qualità.

Programma Stella Alpina 2021

Venerdì 11 giugno

-Accredito e verifiche presso Aeroporto G. Caproni, Trento.

-Partenza della prima tappa dal centro storico di Trento in direzione Mezzo Lombardo, Passo Santel, Molveno, Val di Sole.

-Arrivo della prima tappa a Madonna di Campiglio, perla delle Dolomiti del Brenta.

-Cena e pernottamento al Carlo Magno Hotel SPA & Resort, Passo Carlo Magno.

Sabato 12 giugno

-Partenza della seconda tappa da Piazza Righi, Madonna di Campiglio, in direzione Dimaro, Merano, Passo del Giovo, Vipiteno, Passo Pennes, Sarentino, Bolzano, Passo Mendola, Val di Sole.

-Pranzo a San Leonardo in Passiria.

-Arrivo della seconda tappa a Madonna di Campiglio.

-Cena in alta quota.

-Pernottamento al Carlo Magno Hotel SPA & Resort, Passo Carlo Magno.

Domenica 13 giugno

-Partenza della terza tappa da Piazza Righi, Madonna di Campiglio, verso la Val Rendena, il Passo Daone e il Passo Duron, Fiavè, la Val Lomasona, Arco, il Monte Velo, il Lago di Cei, famoso per le acque turchesi e le rive rigogliose.

-Arrivo a Trento

-Pranzo conclusivo in una suggestiva località del territorio.

-Cerimonia di premiazione.

Questo è un programma provvisorio, soggetto a possibili variazioni anche significative.

