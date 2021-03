Stellantis: ecco i modelli più venduti in Europa

Stellantis ha registrato un mese di gennaio molto negativo in Europa, con vendite in calo del -27% rispetto ai dati dello scorso anno. Si tratta di un risultato sicuramente negativo ma in linea con quello fatto segnare dall’intero mercato auto europeo (-25%) alle prese con gli effetti sulle vendite della pandemia.

Il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA è tra i protagonisti della classifica dei modelli più venduti in Europa. Alle spalle della Toyota Yaris, a sorpresa modello più venduto sul mercato europeo a gennaio con oltre 18 mila unità vendute, nella Top 10 delle vendite troviamo ben quattro modelli di Stellantis tra cui anche l’italiana Fiat Panda. Ecco i dati:

Peugeot, Opel e Fiat nella Top 10 dei modelli più venduti in Europa

Il modello Stellantis più venduto in Europa a gennaio è la Peugeot 208 che fa segnare un totale di 17.310 unità vendute con un calo del -14% rispetto ai risultati dello scorso anno. La segmento B del marchio francese è anche il secondo modello più venduto in assoluto in Europa, alle spalle della Yaris e davanti alla Dacia Sandero e alla Volkswagen Golf.

In quinta posizione, tra i modelli più venduti in Europa, troviamo l’Opel Corsa che fa segnare un totale di 14.951 unità vendute con un calo del -20.5% rispetto allo scorso anno. La segmento B del marchio tedesco è il secondo modello più venduto in assoluto di Stellantis sul mercato europeo.

Scorrendo la Top 10, al sesto posto, troviamo la Peugeot 2008 con 14.916 unità vendute ed un incremento del +89% che certifica il successo della nuova generazione del crossover compatto francese. Ottava posizione, invece, per la Fiat Panda che fa segnare 14.123 unità vendute in Europa (di cui circa l’85% in Italia) con un calo del -16.6%.

Le vendite degli altri modelli di Stellantis

Tra i modelli Stellantis più venduti in Europa troviamo la Citroen C3 che chiude il primo mese dell’anno con 12.210 unità vendute ed un calo del -16.6% rispetto allo scorso anno. In calo, questa volta del -28%, la Peugeot 3008 con 11.171 unità vendute. Per quanto riguarda le auto dei brand italiani, invece, segnaliamo le 9.060 unità vendute della Fiat 500 che registra un calo del -28%.

Dati negativi arrivano anche per l’Opel Crossland X, che chiude il mese di gennaio con 6.521 unità vendute ed un calo del -40%, e per la Peugeot 308, con 5.686 unità vendute ed un calo del -44%. La Jeep Renegade, invece, è il secondo modello più venduto tra quelli prodotti in Italia con 5.258 unità vendute ed un calo del -1.8%.

Intorno a quota 5 mila unità vendute troviamo anche la C3 Aircross (-40%), la Opel Astra (-21%) e la Grandland X (-48%). In calo anche la C5 Aircross (-35%) e la Peugeot 5008 (-36%) che superano quota 4 mila unità vendute nel mese.

Tra le auto prodotte in Italia segnaliamo le 4.119 unità vendute per la Fiat 500X, in calo del -29.3% rispetto allo scorso anno, e le 3.673 unità vendute della Jeep Compass, in calo del -9.2% rispetto allo scorso anno. Da notare anche le 4 mila unità vendute della Lancia Ypsilon, in calo del -35%.

Per quanto riguarda le vendite di Alfa Romeo in Europa rimandando al nostro approfondimento pubblicato nei giorni scorsi che conferma la crisi di Giulia e Stelvio sul mercato europeo. Nelle prossime settimane, invece, sono attesi i dati di febbraio per il mercato europeo. Per quanto riguarda i dati completi sui modelli sarà necessario attendere il mese prossimo per saperne di più. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

