La Fiat Panda è prima nelle vendite anche nel mese di febbraio

L’iconica Fiat Panda non si smentisce, e non si smentisce nemmeno in relazione agli importanti dati di vendita del mese di febbraio dove è la solita indiscussa protagonista. Il secondo mese dell’anno, appena conclusosi, certifica infatti un autentico dominio della city car di casa Fiat in relazione ai dati relativi alle vendite del mese.

Primeggia quindi anche in questo mese la Fiat Panda che vende in Italia 13.492 vetture nel solo mese di febbraio, un dato in leggera crescita rispetto a quello registrato già a gennaio. Fare confronti con altre concorrenti fa una certa impressione a cominciare dalla Lancia Ypsilon seconda a febbraio con sole 3.866 vetture immatricolate.

Molti modelli Stellantis fra i primi

Al secondo posto dietro alla Fiat Panda troviamo quindi la Lancia Ypsilon che rappresenta un’ulteriore vettura del nuovo gruppo Stellantis. La Ypsilon, appena rinnovata, stacca di sole 11 lunghezze la Ford Puma che presenta valori sicuramente interessanti per quello che riguarda le vendite. Si fermano quindi al di fuori del podio la Toyota Yaris, che ha appena vinto il titolo di Auto dell’Anno 2021, e la Citroen C3.

Si può inoltre aggiungere che la Panda non rappresenta l’unica vettura, assieme alla Ypsilon e alla Citroen C3, della nuova galassia Stellantis nella top ten di quelle più vendute a febbraio. Con loro ci sono infatti anche la Fiat 500 e la Fiat 500X: sesta e settima. Alle loro spalle troviamo l’Opel Corsa, la Renault Clio e la Jeep Renegade: ulteriori marchi Stellantis anche all’ottavo e decimo posto.

I primi due mesi del 2021 certificano quindi oltre 25mila Fiat Panda consegnate mentre nel cumulativo svetta la Toyota Yaris che tra gennaio e febbraio ha venduto 8.082 unità che sono circa un centinaio più della Lancia Ypsilon. In base al medesimo cumulativo, mantengono la posizione del mese di febbraio le Fiat 500X e Fiat 500. Il dato dice che nel complessivo dei dati riscontrati a gennaio e febbraio entra in classifica anche la Peugeot 208 che non compare tra i primi dieci a febbraio.

