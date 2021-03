Sette Citroen da collezione messe in vendita da Bonhams

Dal 3 marzo e fino a mercoledì 10 la casa d’Aste Bonhams organizza l’evento “Les Grandes Marques du Monde A Paris”. Tra i tanti lotti offerti online agli acquirenti di tutto il mondo in vendita anche 7 superbe Citroen da collezione. Tra di esse troviamo anche una Citroën SM del 1973 che mostra una magnifica tinta blu metallizzata. Stimata tra 50.000 e 60.000 €, questo modello alimentato dal V6 Maserati 2,7 l non è il più eccezionale disponibile da Bonhams al momento.

In effetti, è proprio la Citroën DS 21 IE Cabriolet (1971) con la carrozzeria creata da Henri Chapron che è la più desiderabile perché, la più rara. In perfette condizioni, come le altre sei Citroën in vendita “Les Grandes Marques du Monde à Paris”, si stima tra 150.000 e 250.000 €.

Sempre a proposito di Citroen in vendita anche un altro modello DS, ovvero un DS 23 IE Pallas del 1973 stimato tra 55.000 e 75.000 €, questa leggendaria automobile blu-bianco-rossa alimentata dal motore da 2,3 litri da 130 cavalli. Anche un’altra Citroën SM, una delle 200 prime prodotte dal marchio Chevron, dovrebbe trovare un acquirente. Si tratta per l’appunto di un esemplare del 1971 stimato tra i 40.000 e i 60.000 euro.

Un’asta con la presenza della Citroën non sarebbe “perfetta” senza una delle vetture francesi più apprezzate, la 2CV. È nella sua “dotazione” di tipo Charleston che una Citroën 2CV del 1985 è stimata tra i 15.000 ei 20.000 euro.

Per quanto riguarda le altre due Citroën in vendita online da Bonhams, si tratta di due Citroën CX, una, una 2000, uscita di fabbrica nel 1975 (stima tra € 20.000 e € 30.000) e l’altra è una GTI 2400 del 1979 (stima tra 15.000 e 25.000 €).

Ti potrebbe interessare: Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: il processo di ricarica è semplice ed ottimizzato

Ti potrebbe interessare: Stellantis: grazie al successo della Citroen C4 viene aggiunto un secondo turno di produzione a Madrid

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI