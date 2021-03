Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: il processo di ricarica è semplice ed ottimizzato

La Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In dispone di una batteria da 13,2 kWh che può essere ricaricata in tempi brevissimi. Usando una presa di ricarica domestica standard, la batteria riesce a ricaricarsi in un tempo compreso fra 4 ore (usando una presa Green’up Legrand da 14A) e 7 ore (con presa standard).

Tuttavia, l’accumulatore impiega meno di 2 ore per caricarsi usando una wallbox da 32A e il caricatore opzionale da 7,4 kW. L’intero processo di ricarica risulta molto semplice e inoltre può essere programmato o differito, ad esempio per sfruttare le fasce orarie notturne in cui l’elettricità costa meno.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: l’intero processo di ricarica può seguito anche dall’app

La ricarica può essere programmata usando sia il display touch del sistema di infotainment della C5 Aircross Hybrid Plug-In che semplicemente l’app MyCitroën da installare sullo smartphone personale.

La presenza della modalità 100% elettrica non inficia in alcun modo sul design della vettura e sullo spazio a bordo. Questo perché lo sportellino della porta di ricarica si sposa perfettamente con il resto del design del SUV mentre i cavi di ricarica possono essere collocati facilmente sotto al pianale del vano bagagli. Oltre ad usare l’app MyCitroën, all’interno dello sportellino di ricarica ci sono due LED colorati che aiutano a seguire visivamente il processo di ricarica della vettura.

La C5 Aircross Hybrid Plug-In si propone sul mercato come il primo veicolo del processo di elettrificazione della casa automobilistica francese che prevede una gamma 100% elettrificata entro il 2025. Oltre ad offrire una facile ricarica, il SUV risulta molto confortevole grazie alla presenza di varie caratteristiche come i sedili Advanced Comfort, le 20 tecnologie di assistenza alla guida e le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions.

In Italia, la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è disponibile in due allestimenti chiamati Feel e Shine e può essere scelta in 39 combinazioni esterne diverse fra cui sette tinte per la carrozzeria, quattro Pack Color, tetto a contrasto black e tre tipi di cerchi in lega.

