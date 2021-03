Jeep mini SUV doveva debuttare nel 2021

Originariamente nei piani di Fiat Chrysler Automobiles il 2021 sarebbe dovuto essere l’anno di debutto del cosiddetto Jeep mini SUV, il B-SUV lungo circa 410 cm di cui ormai si parla da molti anni. A causa della decisione di Fiat Chrysler di fondersi con il gruppo francese PSA le cose sono però cambiate e si è deciso di posticipare l’arrivo del Jeep mini SUV al 2022.

Originariamente il 2021 sarebbe dovuto essere l’anno del debutto del Jeep mini SUV che invece con la nascita di Stellantis è stato posticipato di un anno

Originariamente Jeep mini SUV sarebbe dovuto nascere su una delle piattaforme del gruppo Fiat Chrysler ma dopo la fusione si è deciso di cambiare tutto e puntare sulla tecnologia dell’ex gruppo PSA. Il modello inizialmente si pensava potesse venire realizzato in Italia ma poi con la nascita di Stellantis si è deciso di optare per la Polonia. L’auto infatti sarà costruita nello stabilimento ex Fiat Chrysler di Tychy e avrà una gemella targata Alfa Romeo.

La piattaforma prescelta per Jeep mini SUV è la CMP di PSA. La produzione di questo modello, così come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi inizierà a luglio del 2022. Questo ci fa supporre che la presentazione del veicolo possa avvenire nella primavera del 2022, circa un anno più tardi di quanto probabilmente ipotizzato negli scorsi anni da Fiat Chrysler quando la fusione con PSA non era ancora nei pensieri dei dirigenti del gruppo italo americano.

