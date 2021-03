Jeep Renegade Polar Bronze Edition: annunciato il prezzo per il mercato messicano

Sin dal suo arrivo nel mercato messicano, il Jeep Renegade si è posizionato come l’unico veicolo nel segmento dei fuoristrada compatti, pur rimanendo fedele allo stile di vita avventuroso per cui è nota la casa automobilistica statunitense. Questo modello propone una combinazione di elementi iconici presi da altri veicoli del brand come la Wrangler.

Nelle scorse ore, il marchio di Stellantis ha annunciato in Messico il prezzo della versione speciale del SUV chiamata Jeep Renegade Polar Bronze Edition basata sull’allestimento Limited. Questo modello eredita il DNA di Jeep, incorporando l’esclusivo colore esterno Polar, griglia con inserti color bronzo, stemmi in bronzo con inserti neri, cerchi in alluminio da 19” con finitura in bronzo ed esclusivi interni in pelle Deep Brown.

Jeep Renegade Polar Bronze Edition: la speciale edizione si posiziona al vertice della gamma

Il Renegade Polar Bronze Edition 2021 è dotato di un doppio tetto apribile panoramico Command-View e un nuovo design dei fari con tecnologia a LED sia anteriormente che posteriormente. La speciale edizione è dotata di interni esclusivi in pelle Deep Brown e pannelli delle portiere sempre in Deep Brown.

Di serie troviamo a bordo aria condizionata automatica bizona, sedili rivestiti in pelle, quadro strumenti digitale con schermo TFT a colori da 7 pollici, accesso senza chiave, sistema di accensione Keyless Enter ‘n Go, specchietto retrovisore interno elettrocromico, supporto ai comandi vocali e sistema di infotainment Uconnect con schermo touch da 8.4 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Il Renegade Polar Bronze Edition nasconde sotto il cofano il motore E.TorQ da 1.8 litri con potenza di 130 CV e 182 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 6 velocità.

A bordo ci sono oltre 70 sistemi di sicurezza a disposizione dei passeggeri come airbag laterali anteriori, airbag per le ginocchia del guidatore, cruise control, controllo della trazione, ESC, monitoraggio della pressione degli pneumatici, sistema di allarme acustico e visivo, sistema ISOFIX per seggiolino per bambini, assistenza alla partenza in salita, frenata automatica di emergenza e tanto altro ancora.

Arrivando ai prezzi, il Jeep Renegade Polar Bronze Edition è disponibile a 489.900 pesos (19.338 euro) e si posiziona praticamente allo stesso livello del modello top di gamma Limited.

