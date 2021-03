Il Salone di Ginevra tornerà nel 2022, secondo il CEO

A causa del coronavirus, il Salone di Ginevra è stato rinviato diverse volte, un po’ come tutti gli eventi automobilistici più importanti. Tuttavia, sembra che la famosa kermesse è pronta a ritornare nel 2022, anche se alcune indiscrezioni hanno rivelato un possibile evento fissato per giugno.

Sandro Mesquita, CEO di della manifestazione, ha confermato la prossima edizione del salone durante la cerimonia dell’elezione dell’Auto dell’Anno 2021. Il dirigente ha dichiarato di essere parecchio ottimista sullo svolgimento del Salone di Ginevra 2022 in quanto ci sono alcuni accordi vicini alla chiusura nelle prossime settimane con partner importanti.

Salone di Ginevra: il CEO Sandro Mesquita conferma l’edizione 2022

Mesquita ha annunciato inoltre alcuni possibili cambiamenti al format della kermesse durante l’intervista con il quotidiano svizzero La Matinale. “Ci permetterà di ritrovare una base stabile, ma anche di sviluppare l’evento. È molto probabile che lo spettacolo sarà molto più ibrido con una parte digitale più grande, ma ancora con una parte fisica di incontri“, ha affermato il CEO.

Le parole rivelate dal responsabile sembrano quindi non confermare la possibile edizione 2021 della manifestazione che sarebbe in programma verso la fine della primavera. L’ultima edizione del salone ginevrino si è tenuta nel marzo del 2019 in un momento in cui nessuno poteva mai immaginare ciò che sarebbe accaduto nei mesi dopo. Lo scorso anno, la kermesse è stata cancellata pochi giorni prima dell’apertura ufficiale a causa di alcuni focolai di coronavirus identificati in Europa.

Alla fine di giugno, gli organizzatori hanno deciso di cancellare definitivamente l’edizione prevista per quest’anno sempre a causa delle incertezze legate al COVID-19 e soprattutto per i problemi economici provocati dall’annullamento dell’anno precedente. Ora tutti sperano che la campagna vaccinale possa portare notizie positive per l’edizione 2022 del Salone di Ginevra.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI