Salone di Ginevra 2021 potrebbe tenersi a fine primavera

La situazione attuale in Europa è molto complicata e ciò non permette agli organizzatori degli eventi automobilistici di programmare le prossime edizioni. Anche il comitato organizzativo del Salone di Ginevra 2021 è in difficoltà, nonostante i recenti accordi raggiunti con il governo svizzero per la valorizzazione dell’evento a livello mondiale.

Tuttavia, il capo di Palexpo, la società che gestisce il centro congressi ed esposizioni di Ginevra, ha dichiarato che c’è la possibilità di aprire le porte e tenere il famoso evento motoristico verso la fine della primavera. Questa informazione conferma quanto sottolineato nelle ultime indiscrezioni, anche se non si conosceva la fonte.

Salone di Ginevra 2021: l’evento potrebbe aprire le sue porte verso la fine della primavera

Claude Membrez, CEO di Palexpo, ha detto: “Dobbiamo concordare le date. Sembra abbastanza ovvio che non saremo in grado di organizzarlo a marzo come ci aspettavamo all’inizio. Stiamo pensando ai mesi di maggio/giugno ma non è ancora definito. A luglio e agosto non sarebbe stato facile mentre a settembre c’è il Salone di Monaco, il nuovo IAA“.

Secondo fonti francesi, i responsabili del Palexpo stanno lavorando attivamente per aprire le porte del Salone di Ginevra attraverso un nuovo modello di evento battezzato con l’acronimo GAMMD 2021, che sta per Geneva Automotive and Mobility Media Days. Gli organizzatori devono garantire la massima sicurezza sanitaria e fissare una data, oltre a stabilire contatti con le case automobilistiche che dovranno confermare la loro presenza.

Palexpo pare voglia abbassare anche i prezzi degli spazi espositivi a importi compresi tra 150.000 e 750.000 franchi svizzeri (138.581–692.906 euro), molto meno dei 5 milioni di franchi svizzeri (4,6 milioni di euro) richiesti prima. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se gli organizzatori riusciranno a fissare le date del Salone di Ginevra 2021.

