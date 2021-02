La nuova supercar Ferrari con un V6 ibrido twin-turbo potrebbe produrre 700 CV

Iniziano ad emergere dettagli sulla nuova supercar a motore centrale sviluppata dalla Ferrari. Denominata in codice F171, la nuova supercar è stata osservata in più occasioni in tutta Italia e in Scandinavia e sarà il primo modello della casa automobilistica a utilizzare il tanto atteso propulsore ibrido V6.

Secondo Car Magazine la futura super car della Ferrari con motore V6 Ibrido raggiungerà i 700 cavalli di potenza

Car Magazine afferma che questo propulsore sarà un V6 da 3,0 litri con due turbocompressori e un pacchetto ibrido. Il motore elettrico dovrebbe essere montato in linea. Il motore avrà un angolo a V di 120 ° per abbassare il baricentro e da solo dovrebbe erogare circa 590 CV. Questa cifra salirà a 700 CV con il motore elettrico e renderà la F171 la perfetta rivale dell’ibrida McLaren Artura.

Guardando oltre il motore, si dice che la F171 sarà sostenuta da un’architettura ad alta intensità di alluminio che è destinata a sostenere una serie di nuovi modelli Ferrari. Questo nuovo telaio avrà un passo più corto rispetto alla F8.

Parlando con Car Magazine in passato, Michael Leiters, chief technology officer di Ferrari, ha rivelato che la società si concentrerà sugli ibridi nell’immediato futuro. In effetti, il 60 percento dei veicoli del marchio sarà ibrido entro il prossimo anno.

“Il prossimo futuro riguarda sicuramente l’elettrificazione, non pura elettrificazione ma ibridazione “, ha detto. “C’è il potenziale per prestazioni ancora maggiori. D’altra parte, ciò aggiunge peso. Dobbiamo compensare il peso e anche avere migliori emozioni di guida. Con l’elettrico puro, sono convinto che per la Ferrari ci vuole più tempo. Il motivo più importante per cui i nostri clienti acquistano una Ferrari è il suono. ”

Non sarà solo la F171 a presentare il nuovo ibrido V6 dell’azienda, poiché anche il prossimo SUV Purosangue sarà offerto con lo stesso propulsore, sebbene in uno stato di messa a punto diverso.

