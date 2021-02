Carlos Menem e la sua Ferrari 348 TB regalata da un italiano

Il 14 febbraio 2021 è morto Carlos Menem, il presidente che ha governato più a lungo in Argentina (1989-1999), e viene ricordato come l’uomo che riuscì a far dimenticare ai suoi cittadini il duro periodo della dittatura militare.

Oltre ad amare la bella vita e le donne, Menem era anche un appassionato di auto e per una in particolare: la Ferrari 348 TB. Questa gli fu regalata da Massimo del Lago, un noto uomo d’affari italiano. A bordo della storica supercar del cavallino rampante, Carlos Menem riuscì a raggiungere una velocità massima di 190 km/h.

Ferrari 348 TB: Carlos Menem possedeva un esemplare dipinto in rosso

L’entusiasmo di quel regalo fu talmente grande che in molti si ricordano ancora le parole “mía, mía, mía” nel momento in cui vide per la prima volta la 348 TB. A causa di quest’ultima, però, Menem finì tra le polemiche in quando la legge 25.188 vietava ai presidenti di ricevere regali. Qualora questi siano formali, diventano patrimonio dello Stato.

La Ferrari 348 è stata commercializzata dal 1989 al 1995 come sostituta della 328. All’interno della gamma, il cavallino rampante propose anche la versione TB che sta per Trasversale Berlinetta e proprio questa è la vettura appartenuta a Carlos Menem. Il termine Trasversale si riferisce alla posizione del cambio rispetto all’asse longitudinale della vettura mentre il motore V8 è stato montato longitudinalmente.

La TB è caratterizzata inoltre da una carrozzeria berlinetta. Secondo informazioni ufficiali, la vettura fu prodotta complessivamente in 2894 esemplari nella versione TB, di cui 130 con la guida a destra.

Sotto il cofano trova posto un motore V8 da 3.4 litri capace di sviluppare una potenza di 300 CV a 7200 g/min e 324 nm di coppia massima a 4200 g/min. A livello di prestazioni, la Ferrari 348 TB raggiungeva una velocità massima di 275 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avveniva in 5,6 secondi e da 0 a 200 km/h in 20,2 secondi.

