Citroën CC21: ecco un altro prototipo avvistato in India

Il successore del C3, conosciuto con il nome in codice Citroën CC21, continua ad essere testato sulle strade indiane e brasiliane. L’ultimo prototipo camuffato è stato avvistato in India e dovrebbe essere lo stesso visto già in alcune foto spia qualche giorno fa.

Il crossover compatto della casa automobilistica francese è stato immortalato con una mimetizzazione che ha cercato di ridurre visivamente le sue dimensioni. Tuttavia, sappiamo che il misterioso veicolo avrà un corpo lungo 3,99 metri. Per confronto, il prototipo della CC21 è stato posizionato accanto alla Tata Altroz, anch’essa lunga 3,99 metri.

Citroën CC21: proseguono i test del crossover compatto sulle strade indiane

Grazie a questi scatti, possiamo vedere che la CC21 avrà un ampio arco del tetto che dà l’impressione di una maggiore robustezza. La parte frontale dovrebbe essere molto simile a quella vista sulla Citroën C3 Aircross 2021 annunciata la settimana scorsa e venduta nel mercato europeo.

In Brasile è previsto l’arrivo di due modelli basati sulla piattaforma CMP, tra cui addirittura una versione berlina. L’attuale C4 Cactus dovrebbe essere disponibile nel mercato brasiliano fino al 2023.

Pertanto, la nuova vettura dovrebbe posizionarsi al di sotto dell’attuale crossover, probabilmente utilizzando lo stesso motore EC5M da 1.6 litri, anche se il Firefly turbo 1.0 di Fiat potrebbe essere un’altra scelta interessante. Stando agli ultimi rumor trapelati sul Web, la Citroën CC21 dovrebbe debuttare verso la fine dell’anno, quindi sicuramente altri prototipi verranno catturati in foto.

