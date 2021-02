Citroën C3 Aircross 2021 debutta ufficialmente

Citroën ha presentato nelle scorse ore il nuovo restyling della sua Citroën C3 Aircross per il model year 2021 che porta con sé un frontale ridisegnato, più opzioni di personalizzazione e nuove caratteristiche orientate al comfort.

Ispirato al concept CXperience, il crossover compatto è dotato di un frontale completamente rinnovato che include nuovo paraurti, nuova griglia e nuovi fari a LED disponibili di serie. Il cofano più alto completa le modifiche, portando la C3 Aircross 2021 allo stesso livello di modelli come la nuova C4.

Nuova Citroën C3 Aircross: svelato il nuovo restyling del crossover compatto

In aggiunta, la casa automobilistica francese offrirà la vettura con 70 diverse combinazioni esterne, aumentando ulteriormente le opzioni di personalizzazione rispetto ai modelli precedenti. Fra le novità troviamo tre nuove colorazioni per la carrozzeria chiamate Khaki Grey, Voltaic Blue e Polar White su sette in totale, due nuovi Pack Color che aggiungono accattivanti inserti colorati all’esterno e una scelta di tre colori per il tetto.

Anche gli interni della Citroën C3 Aircross 2021 sono stati aggiornati in quanto abbiamo i sedili Advanced Comfort con imbottitura unica, 15 mm extra di schiuma e supporto rinforzato, oltre alla nuova console centrale con ampio spazio a disposizione. Citroën ha aggiunto un nuovo sistema di infotainment con schermo touch da 9 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Fra le caratteristiche offerte come optional troviamo una base di ricarica wireless per smartphone compatibili e il Connect Assist di Citroën. Il nuovo restyling del crossover compatto può essere dotato con un massimo di 12 sistemi di sicurezza attiva tra cui display head-up a colori, Park Assist, retrocamera Top Rear Vision e Active Safety Brake.

Disponibile anche il sistema Grip Control con Hill Descent Assist opzionale che migliora l’aderenza sulla maggior parte dei tipi di terreno, nonostante l’assenza di un sistema di trazione integrale.

La nuova Citroën C3 Aircross arriverà nelle concessionarie europee a partire da giugno e sarà disponibile con motori sia a benzina che diesel: turbo benzina PureTech da 1.2 litri con potenza di 110 e 130 CV e diesel BlueHDi da 1.5 litri da 110 CV e da 1.6 litri da 120 CV. Al momento non abbiamo ancora informazioni sul prezzo di vendita.

Vincent Cobée, direttore generale di Citroën, ha detto: “C3 Aircross esprime ancora oggi tutta la sua modernità e originalità con uno stile da vero SUV, un’abitabilità e una modularità senza pari e tecnologie che facilitano la vita quotidiana. Abbiamo voluto capitalizzare su questi punti forti del veicolo e rinnovarlo attraverso il design e un maggior comfort bordo. Il risultato è decisamente percepibile! Cambia radicalmente aspetto, con il frontale più scolpito e deciso, e i nuovi sedili migliorano l’esperienza di benessere a bordo del veicolo. Nuovo C3 Aircross ha tutte le qualità di un SUV ‘by Citroën’ e possiede tutte le carte vincenti per continuare il suo successo commerciale“.

