Citroën CC21 avvistato ancora una volta sulle strade indiane

Citroën inizierà presto ufficialmente ad operare in India con il lancio della C5 Aircross. La casa automobilistica francese ha già presentato il crossover compatto con specifiche per il mercato indiano ed arriverà nel paese come un veicolo CKD e sarà assemblato localmente nello stabilimento presente a Thiruvallur (Tamil Nadu).

Oltre alla C5 Aircross, Citroën sta già lavorando per portare quanto prima un secondo veicolo che sarà il vero prodotto destinato all’India. Conosciuto internamente con il nome in codice Citroën CC21, il SUV compatto è stato avvistato ancora una volta sulle strade indiane durante una fase di test.

Citroën CC21: un prototipo camuffato è stato avvistato sulle strade indiane

Al momento sappiamo che il modello sarà prodotto in India e commercializzato sia localmente che esportato in altri paesi. Il CC21 sarà sostenuto da una nuova piattaforma derivata dalla CMP del marchio di Stellantis, utilizzata su altri veicoli di Citroën e Peugeot a livello globale. Inoltre, questa sarà la prima volta che Citroën presenterà una piattaforma al di fuori dell’Europa.

Secondo quanto rivelato dalle ultime foto spia, il Citroën CC21 sembra essere un SUV compatto con lunghezza inferiore ai 4 metri e con un design da Sport Utility Vehicle con corpo abbastanza alto ma delle dimensioni complessive paragonabili a quelle di una berlina premium.

L’azienda francese potrebbe cercare di ridurre le dimensioni del modello e posizionarlo sul mercato a un prezzo competitivo. La casa automobilistica francese ha già annunciato che il prossimo SUV compatto sarà venduto esclusivamente a benzina ma ci sono alcuni altri motori che il brand potrebbe prendere in considerazione.

Sappiamo che Citroën produrrà alcuni propulsori con cilindrata compresa tra 1.0 e 1.4 litri direttamente India. Il Citroën CC21 potrebbe essere equipaggiato da un turbo benzina da 1.2 litri o da un turbo benzina da 1 litro.

Infine, questo modello sarà molto importante per il marchio di Stellantis in quanto sarà il primo veicolo appartenente al programma C-Cubed realizzato appositamente per il mercato indiano.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI