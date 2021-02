Peugeot: un 2021 di elettrizzanti novità in casa del Leone

Il 2021 è un anno molto speciale per Peugeot e vuole celebrarlo completando ulteriormente la già rinnovata gamma di modelli con nuovi lanci di prodotto che porteranno l’elettrificazione e le prestazioni in nuovi territori.

Nel corso della sua storia, la casa automobilistica francese ha attribuito grande importanza alla sua gamma di veicoli commerciali, anche perché hanno contribuito attivamente allo sviluppo delle economie dei paesi.

Peugeot: il 2021 sarà molto importante per la casa automobilistica francese

Visti i grandi cambiamenti a cui sta assistendo, la causa del Leone ha deciso di offrire almeno una versione elettrificata su ciascun modello della sua gamma di veicoli commerciali leggeri entro la fine di quest’anno.

Questo progetto è già diventato realtà con l’arrivo nelle concessionarie italiane del nuovo Peugeot e-Expert, ossia la versione 100% elettrica dell’Expert. Questo è disponibile in tre versioni (Compact, Standard e Long) e due diverse autonomie da 230 e 330 km. Abbiamo di fronte un veicolo che riesce ad adattarsi perfettamente a diversi impieghi senza scendere a compromessi in termini di spazio interno.

Verso la metà del 2021 debutterà ufficialmente il nuovo Peugeot e-Boxer, ossia la versione a zero emissioni del più grande veicolo commerciale proposto dalla casa automobilistica francese. Si tratta di un modello che offre ottime prestazioni, modularità interna, un carico utile fino a 1890 kg e un volume di carico fino a 17 m³. Questo veicolo è disponibile in una grande varietà di carrozzeria ed è adatto anche alle trasformazioni per soddisfare le esigenze di un’ampia varietà di clienti professionali.

La stagione autunnale sarà infine contrassegnata dal lancio del nuovo Peugeot e-Partner, la versione 100% elettrica del veicolo più compatto della gamma da lavoro della casa del Leone. Il marchio di Stellantis ha già anticipato alcune sue caratteristiche come ad esempio l’autonomia fino a 275 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica, un carico utile fino a 800 kg, due diverse lunghezze e un volume di carico fino a 4,4 m³. Parliamo di caratteristiche praticamente uguali alla versione con motore endotermico.

Il lancio commerciale della nuova 508 PSE è previsto per maggio

Per quanto riguarda il mercato delle auto, Peugeot porterà in Italia il primo modello elettrificato e con le prestazioni in mente: la nuova Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered). Si tratta di una vera granturismo ad alte prestazioni creata per appagare e che estremizza il powertrain ibrido e ricaricabile, giungendo sul mercato sia in versione fastback che station wagon.

Grazie ai tre motori, la vettura è capace di erogare una potenza massima di 360 CV e può accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, pur emettendo 46 g/km di CO2. Questa vettura rappresenta il primo passo verso una gamma di auto sportive con tecnologia elettrificata che beneficiano di tutta l’esperienza in aerodinamica, componenti meccaniche e prestazioni sviluppate nelle competizioni dal reparto corse di Peugeot. Fra qualche giorno saranno aperti anche gli ordini in Italia mentre il lancio commerciale è previsto per maggio.

Nel corso del primo semestre di quest’anno, Peugeot presenterà due nuovi modelli: e-Rifter e un veicolo totalmente nuovo appartenente al segmento C. Il primo è un multispazio con vocazione da SUV che è stato molto apprezzato anche nel mercato italiano grazie ad una sapiente combinazione tra versatilità e spazio interno e capacità di affrontare anche strade non asfaltate.

Il secondo sarà presentato nei prossimi mesi ma non sarà un SUV. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, questo veicolo segnerà un nuovo traguardo in fatto di efficienza energetica e alzerà ancor più lo standard tecnologico in un segmento davvero combattuto.

