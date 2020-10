Nuovo Peugeot e-Expert Combi da oggi ordinabile in Italia

Oltre alla nuova Citroën C3, PSA ha aperto gli ordini in Italia anche del nuovo Peugeot e-Expert Combi che si propone come la versione vettura e a emissioni zero del famoso veicolo commerciale. Disponibile ad un prezzo di partenza di 45.600 euro, le prime consegne inizieranno da gennaio 2021.

Proprio come la versione con motore a combustione interna, l’e-Expert Combi è stato progettato per trasportare persone senza produrre emissioni grazie alla nuova motorizzazione 100% elettrica che riesce a garantire fino a 330 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica della batteria da 75 kWh (o da 50 kWh).

Nuovo Peugeot e-Expert Combi: la versione vettura del veicolo commerciale è ora ordinabile in Italia

Il nuovo e-Expert Combi è disponibile nelle versioni Compact, Standard e Long e mantiene le stesse caratteristiche proposte dalla versione con motore endotermico, quindi un’altezza massima di 1,90 metri e la possibilità di ospitare fino a nove persone a bordo.

Nonostante l’aggiunta del pacco batterie, il veicolo commerciale 100% elettrico riesce ad offrire lo stesso volume di carico e numero di posti a sedere in quanto le unità sono state posizionate sotto il pianale.

Il nuovo Peugeot e-Expert Combi offre tre modalità di guida: Eco, Normal e Power. La prima permette al motore di erogare 82 CV (60 kW) e 190 nm di coppia massima, la seconda 109 CV (80 kW) e 210 nm mentre la terza 136 CV (100 kW) e 260 nm per il massimo delle prestazioni.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI