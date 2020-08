Peugeot presenta la serie di furgoni elettrici e-Boxer

Peugeot presenta il suo nuovo furgone elettrico e-Boxer mentre PSA mantiene la promessa di elettrificare l’intera linea di veicoli commerciali. Il grande furgone Peugeot, ora elettrico, offre le stesse capacità di carico della versione a benzina. L’e-Boxer ha una potenza di 90 kW e un carico utile fino a 1.890 kg come la versione con motore a combustione interna. Lo stesso vale per il volume di carico da 8 a 17 metri cubi, a seconda della versione. Peugeot ha mantenuto tutte le taglie disponibili anche per la variante elettrica che il marchio aveva mostrato per la prima volta a Birmingham lo scorso anno come riportato .

Basato su tre passi (3 m, 3,45 me 4,04 m), il furgone è disponibile in cinque versioni, differenti per lunghezza (da L1 a L4) e altezza (da H1 a H3). Inoltre, l’e-Boxer è disponibile anche come telaio con cabina singola nelle taglie L2, L3 e L4, telaio con cabina doppia di lunghezza L3 e telaio con piattaforma singola (L3 e L4).

Le due lunghezze L1 e L2 sono dotate di una batteria da 37 kWh, le lunghezze L3 e L4 hanno una batteria da 70 kWh. Ciò si traduce in un’autonomia di 200 chilometri per il pacco batteria più piccolo e 340 km quando si opta per 70 kWh – entrambe le gamme dichiarate sono WLTP e sono ancora in fase di test. Per ricaricare, Peugeot offre la ricarica CA che richiede cinque ore (37 kWh) o nove ore (70 kWh) fino a 22 kW. La batteria dell’e-Boxer si ricarica anche più velocemente con CCS, in modo che entrambe le varianti di batteria richiedano da un’ora all’80% in una stazione di ricarica da 50 kW. Peugeot lancerà l’e-Boxer sul mercato europeo nel quarto trimestre del 2020.

