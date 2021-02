Ferrari: la supercar V6 ibrida potrebbe essere annunciata presto

I vertici di Ferrari hanno annunciato nelle scorse ore che nel corso del 2021 debutteranno tre nuove supercar mentre la prima elettrica arriverà entro il 2030. Fra queste vetture c’è anche il progetto F171 che abbiamo visto più volte in pista durante vari test. Si tratta della Ferrari 488 GTB ma con motore V6 elettrificato nascosto sotto il cofano.

Infatti, gli ingegneri di Maranello hanno utilizzato il corpo della vecchia supercar V8 per mettere alla prova il nuovo propulsore a sei cilindri. Ulteriori conferme sull’esistenza di questo veicolo sono state date da nuovi scatti spia pubblicati su Facebook da GabetzSpyUnit che mostrano proprio un prototipo semi-camuffato con il corpo della Gran Turismo Berlinetta.

Ferrari: nuove foto spia confermano il proseguimento dei test della supercar V6 ibrida

L’auto di prova in questione però aveva un particolare dispositivo installato sul lunotto posteriore, collegato da una parte a un sistema di bordo e dall’altra a un condotto che va direttamente all’interno del vano motore. Purtroppo al momento non sappiamo per quale motivo i tecnici abbiano installato questo particolare dispositivo.

Alcune novità pubblicate su Ferrari Chat hanno rivelato che la nuova supercar ibrida con motore V6 potrebbe essere presentata ufficialmente ad aprile ed entrare in produzione dopo l’estate.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il nuovo motore V6 sarebbe un derivato del V6 biturbo da 2.9 litri utilizzato sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio ma che dovrebbe essere in grado di sviluppare oltre 700 CV di potenza grazie al propulsore elettrico in abbinato.

Dovrebbe trattarsi di una configurazione molto simile a quella vista sulla SF90 Stradale e su LaFerrari. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla data ufficiale di presentazione della rossa con V6 ibrido.

