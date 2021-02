Jeep: versione elettrica cinese del veicolo della seconda guerra mondiale in vendita su Alibaba

Alibaba è uno di quei posti dove puoi trovare cose di ogni tipo a un prezzo accessibile. Ora alcuni media hanno fatto eco ad una versione elettrica rigorosamente made in China della Jeep della seconda guerra mondiale che viene venduta su questo sito Web cinese a un prezzo bassissimo. Questa piccola Jeep elettrica ha un motore a potenza continua da 1,2 kW e una velocità massima di 40 km / h (25 mph). Questa versione elettrica cinese non è capace come il veicolo militare americano originale. Supporta un carico massimo di 230 kg e il suo prezzo è davvero sorprendente $ 1.700.

Questa è una versione mini della famosa Jeep e la sua configurazione è molto semplice, poiché ha un motore di potenza continua da 1,2 kW che raggiunge una velocità massima di 40 km / h. Niente di paragonabile al veicolo originale del marchio che era un SUV.

Anche così, come si è visto in diversi video, le prestazioni che questa mini fuoristrada dimostra sembra essere più che degna per le sue dimensioni, ricordando che viene proposta a un prezzo molto contenuto. Come indicato nelle sue specifiche, il veicolo è costruito per accogliere due persone con un carico massimo di 230 kg.

La sua versione elettrica standard ha una batteria agli ioni di litio da 60V / 42Ah (2,5 kWh) e ha un’autonomia di 80 km , niente male per divertirsi un po’. E tutto questo a un prezzo ridicolo, solo per circa $ 1.700 (spedizione inclusa).

Ti potrebbe interessare: Chrysler Pacifica sarà utilizzata anche da AutoX di Alibaba per la guida autonoma

Ti potrebbe interessare: Maserati e Alibaba collaborano per l’apertura di due concessionari smart

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI