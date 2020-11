Chrysler Pacifica sarà utilizzata anche da AutoX di Alibaba per la guida autonoma

AutoX, startup tecnologica autonoma sostenuta da Alibaba, si sta preparando ad avviare test sul traffico nel mondo reale in altre quattro città, utilizzando il minivan Chrysler Pacifica di FCA come veicolo preferito. La società è anche in trattative con potenziali investitori per finanziare un’espansione della flotta, ha detto a Reuters il suo CEO, Xiao Jianxiong. A luglio, AutoX è diventata solo la seconda azienda dopo Waymo di Alphabet a testare un’auto a guida autonoma sulle strade pubbliche della California senza un autista di sicurezza al volante.

AutoX, che offre servizi di robotaxi in uno dei distretti di Shanghai, ora prevede di costruire flotte di prova a Pechino, Chonqqing occidentale e altre due città, ha detto Xiao. “Chongqing porta nuove sfide come città collinare”, ha detto Xiao durante un’intervista, aggiungendo che AutoX inizierà presto a testare le sue auto Chrysler Pacifica a guida autonoma in Cina senza un pilota di sicurezza nella parte anteriore, come hanno fatto in California.

La startup punta a un cosiddetto standard di guida autonoma di Livello 4, il che significa che l’auto è in grado di gestire tutti gli aspetti della guida nella maggior parte delle circostanze senza la necessità che un utente umano intervenga.

La già citata Chrysler Pacifica è l’ultimo veicolo AutoX dotato della loro tecnologia. Questo minivan è anche un modello spesso preferito da Waymo. Tuttavia, il layout del sensore di AutoX differisce da quello di Waymo per adattarsi meglio alle infrastrutture cinesi, dove alcune aree non possono ospitare veicoli alti, ha affermato Xiao. La principale avversaria di AutoX in Cina è Pony.ai (supportato da Toyota) e WeRide, che è supportato non solo da Nissan e Renault , ma anche dal gigante della ricerca su Internet Baidu.

