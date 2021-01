Peugeot e-2008 eletto SUV elettrico 2021 da L’Argus

La proliferazione di offerte di auto elettriche interessa diversi segmenti, compreso il SUV. Per la prima volta quest’anno, i Trophées de L’Argus hanno quindi creato una categoria di SUV elettrici in cui troviamo sei candidati.

La Peugeot e-2008 ha trionfato ottenendo il maggior numero di voti dalla giuria

Dalla cinese MG ZS alla premium Audi e-tron Sportback, ce n’è per tutti i gusti e la Peugeot e-2008 ha trionfato ottenendo il maggior numero di voti dalla giuria. Il SUV francese si è distinto per la sua convenienza e versatilità in questa categoria di SUV a batteria.

È stato raggiunto sul podio dal SUV giapponese Mazda MX-30 il cui prezzo e design ben posizionati gli hanno permesso di avere un posto di rilievo. Il podio è completato dalla nuova Volvo XC40 Recharge, che batte i suoi concorrenti premium (Audi e Lexus).

Il Trofeo è stato ricevuto da Jean-Philippe Imparato, che quando è avvenuta la proclamazione di Peugeot e-2008 era ancora CEO di Peugeot e adesso invece è diventato CEO di Alfa Romeo nella nuova galassia di Stellantis.

I trofei Argus 2021. Categoria SUV elettrici

1

Peugeot e-2008

82 punti

2

Mazda MX-30

73 punti

3

Volvo XC40 P8

56 punti

4

Audi e-tron Sportback

55 punti

5

MG ZS

46 punti

6

Lexus UX 300e

45 punti

