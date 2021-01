Jeep fa un piccolo viaggio nel tempo

Jeep quest’anno compie 80 anni. Gli inizi: l’esercito americano ha iniziato a utilizzare il fuoristrada nel 1941 (dichiarazione del marchio: “The Original”). Oggi il produttore beneficia degli abitanti delle città che guidano i loro SUV anche solo per andare al supermercato.

Jeep si concede una campagna per l’80 ° anniversario. Un video online porta sugli schermi alcune pietre miliari nella storia del marchio: modelli leggendari, dischi, scoperte ed eventi unici nella storia contemporanea – e tutto questo in maniera molto cinematografica.

L’affermazione: “Viviamo la libertà da 80 anni”. L’inizio della campagna online viene portato avanti attraverso misure di accompagnamento in PR, social media, marketing commerciale e altri canali. La presenza internazionale è stata sviluppata dall’agenzia Leo Burnett, l’adeguamento per il mercato tedesco è stato realizzato dall’ufficio locale di Francoforte. In Germania, la casa americana che fa parte del gruppo Stellantis inizia la sua campagna a partire dall’inizio di febbraio.

Niccolò Biagioli, Brand Country Manager Alfa Romeo & Jeep, FCA Germany AG: “Jeep è tradizionalmente sinonimo di valori di libertà, autenticità, avventura e passione e serve i desideri di molti piloti e appassionati. Ogni la nostra azienda è più di un veicolo: una Jeep è sempre un’affermazione sia internamente che esternamente “. In occasione del compleanno l’azienda propone i modelli speciali “Jeep Renegade 80th Anniversary”.

