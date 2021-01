Nuova Jeep Compass debutterà in primavera con l’edizione speciale 80° Anniversario

L’ultimo restyling della Jeep Compass è stato presentato in occasione del Salone di Guangzhou del 2020. La casa automobilistica statunitense ha implementato una serie di modifiche a uno dei modelli più importanti della sua gamma che è anche uno dei veicoli più venduti nel segmento dei SUV compatti. In Europa, le vendite sono previste verso la fine di quest’anno.

La Compass 2021 debutterà in primavera con allestimenti anche speciali fra cui l’80° Anniversario annunciato proprio nelle scorse ore assieme a quella di Wrangler, Renegade e Gladiator. A livello estetico, la versione della nuova Compass avrà una vernice speciale, cerchi in lega specifici ed equipaggiamenti con un rivestimento in pelle nera e imbottitura a forma di diamante.

Nuova Jeep Compass: l’ultimo restyling del SUV debutterà in primavera

Non mancano delle cuciture a contrasto e accenti interni in nero lucido, oltre ad alcuni stemmi in edizione speciale incisi su sedili, tappetini e portellone. La Jeep Compass 2021 propone un’estetica più moderna con fari a LED più sottili e piccole modifiche apportate alla griglia a sette barre del paraurti. Inoltre, abbiamo un nuovo design delle prese d’aria che ospitano i fendinebbia in una posizione più alta. Jeep ha modificato pure il design dei fanali posteriori, in particolare la firma luminosa.

All’interno, il nuovo restyling del SUV propone un quadro strumenti digitale con display da 10.25 pollici e il sistema di infotainment Uconnect posizionato sulla console centrale, dove si trovano meno pulsanti rispetto alla precedente versione. Lo schermo standard avrà una dimensione di 8.4 pollici che passa a 10.1 pollici sui modelli superiori. L’illuminazione ambientale a LED e la radio digitale DAB saranno offerti come standard.

Il marchio di Stellantis propone anche nuovi materiali decorativi con legno per la plancia, pelle con doppia cucitura e parti laccate in Piano Black, oltre alla nuova manopola di selezione della modalità di guida presente nel tunnel centrale.

In generale, parliamo di miglioramenti che aumenteranno la sensazione di qualità a bordo e di cui saranno svelati ulteriori dettagli nelle prossime settimane. La nuova Jeep Compass manterrà l’intera gamma di motori a benzina e diesel del modello attuale, inclusa anche la versione ibrida plug-in 4xe.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI