Jeep Wrangler 392 e 4xe potrebbero arrivare ancora in Australia

Esiste ancora la possibilità che gli acquirenti australiani ottengano la variante ibrida plug-in e quella equipaggiata dal motore Hemi V8 dell’iconica Jeep Wrangler.

Mentre report precedenti avevano indicato che era improbabile l’arrivo di queste versioni nel mercato australiano, Christian Meunier – direttore globale di Jeep – ha dichiarato in una recente intervista che l’azienda è impegnata nello sviluppo di varianti con guida a destra delle Wrangler 392 e Wrangler 4xe.

Jeep Wrangler: il braccio destro australiano sta valutando il lancio delle 392 e 4xe

Meunier ha notato un po’ di scetticismo attorno alla versione PHEV del fuoristrada. “Ogni volta che parlo con persone, proprietari, concessionarie e dipendenti australiani, c’è un piccolo dubbio sull’elettrificazione. Penso che ci sia un dubbio che l’elettrificazione arriverà presto. E quindi ho molte domande su diesel, V8 e cose del genere, che adoro anche io. Ma alla fine della giornata l’elettrificazione sta arrivando e sono convinto che arriverà molto prima di quanto si pensi“, ha affermato il dirigente.

La Jeep Wrangler 4xe dispone di un motore turbo benzina da 2 litri con potenza di 272 CV e 400 nm di coppia massima, abbinato a due propulsori elettrici gemelli, una trasmissione automatica a 8 rapporti e una batteria da 17 kWh.

Sebbene questa configurazione fornisca una potenza totale di 353 CV e 600 nm e un’autonomia fino a 40 km in modalità full electric, le capacità off-road non sono state compromesse ma addirittura migliorate, secondo quanto affermato dai dirigenti dell’azienda. Anche Kevin Flynn, capo di Jeep Australia, è stato positivo sulle possibilità di arrivo della Wrangler ibrida.

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler 392, sotto il cofano troviamo l’Hemi V8 da 6.4 litri che produce 476 CV e 637 nm. Questo permette al modello di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di completare il quarto di miglio in 13 secondi. In merito a questa variante, Flynn ha dichiarato che Jeep Australia sta lavorando attivamente per cercare di portarla nel paese.

