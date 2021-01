Nuova Fiat Punto: il suo ritorno sempre più vicino

Il ritorno di Fiat Punto sembra essere sempre più vicino. Le ultime parole rilasciate da Carlos Tavares a proposito del futuro del marchio Fiat fanno presagire molte novità per la principale casa automobilistica italiana. Una di queste dovrebbe essere proprio una nuova Fiat Punto che sfruttando tecnologie e motori già visti in auto quali Peugeot 208 e Opel Corsa potrebbe tornare ad essere protagonista di quel segmento di mercato che in Europa continua ancora oggi ad essere uno dei più importanti.

Secondo indiscrezioni la nuova Fiat Punto sarà annunciata entro la fine del 2021. Il suo debutto sul mercato dovrebbe avvenire entro la fine del 2023. Il luogo di produzione prescelto per la sua rinascita dovrebbe essere proprio lo stabilimento Fiat Chrysler di Tychy in cui nei giorni scorsi è stato annunciato l’arrivo di 3 nuovi modelli di cui uno dovrebbe essere proprio targato Fiat.

La nuova Fiat Punto come vi abbiamo già detto in altre occasioni sorgerà sulla piattaforma CMP del gruppo PSA e condividerà gran parte dei motori con Peugeot 208 e Opel Corsa. La vettura arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Probabile che l’arrivo delle due versioni a combustione ed elettrica possa essere contemporaneo o quasi.

