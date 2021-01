Citroën lancerà un nuovo veicolo ogni anno in India

Citroën è pronta per iniziare la sua offensiva in India il prossimo mese con il lancio del suo primo modello: la Citroën C5 Aircross. Questa vettura sarà soltanto l’inizio del viaggio per la casa automobilistica francese nel mercato indiano.

Dopo aver inaugurato lo showroom La Maison a Ahmedabad (Gujarat), il marchio di Stellantis promette che continuerà a produrre almeno un nuovo modello ogni anno in India nel tentativo di ampliare gradualmente la sua gamma di prodotti nel mercato locale.

Citroën: la casa automobilistica francese è pronta con la sua offensiva nel mercato indiano

Un paio di modelli diversi dalla C5 Aircross, che saranno i rivali rispettivi di Jeep Compass e Tata Harrier, sono stati avvistati recentemente sulle strade indiane. Il prossimo veicolo che molto probabilmente arriverà in India entro la fine 2021 o all’inizio del 2022 sarà la Citroën C3 Aircross, un SUV compatto che affronterà artisti del calibro di Maruti Suzuki Vitara Brezza e Hyundai Venue.

Il mese scorso è stato avvistato anche un prototipo del Citroën Berlingo sempre sulle strade indiane. Questo modello si scontrerà in un segmento in cui Renault propone il Lodgy da ormai cinque anni.

Parlando con un noto sito Web indiano, Roland Bouchara – vicepresidente del reparto vendite e marketing di Citroën India – ha dichiarato: “Abbiamo una chiara intenzione che non molti produttori avevano quando sono entrati nel paese. Abbiamo creato un ecosistema in India. Abbiamo già strutture di ingegneria, ricerca e sviluppo e stiamo già producendo il motore diesel nello stabilimento di Hosur. Stiamo osservando livelli di localizzazione del 90/100% nelle nostre auto per l’India“.

La casa automobilistica francese ha anche confermato che tutti i modelli in arrivo nel mercato indiano sorgeranno sulla piattaforma C-Cubed e proporranno motori sia a benzina che diesel. Ad esempio, la Citroën C5 Aircross in arrivo il prossimo mese sarà equipaggiata da un motore diesel a quattro cilindri da 2 litri con potenza di 177 CV e 400 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità. La versione con motore benzina sarà aggiunta successivamente alla line-up.

