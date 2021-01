Fiat piazza 4 modelli tra le prime 20 auto più vendute in Brasile nella prima metà di gennaio

Inizia con il piede giusto il 2021 di Fiat in Brasile. La principale casa automobilistica italiana infatti ha infatti piazzato ben 4 auto nella top 20 delle vetture più vendute nell’importante mercato auto del paese latino americano nei primi 15 giorni di gennaio 2021.

In Brasile Fiat piazza ben 4 modelli tra i più venduti nella prima metà di gennaio 2021

Il modello in assoluto più venduto da Fiat in Brasile nei primi 15 giorni del 2021 è stato il pickup Fiat Strada che con ben 4.662 immatricolazioni si è piazzato al secondo posto tra le auto più vendute in Brasile in assoluto. Il pickup compatto è stato sorpassato solo da Chevrolet Onix, risultato però come il veicolo commerciale leggero più venduto in quel paese nei primi 15 giorni di gennaio.

Il secondo modello più venduto dalla casa di Torino in Brasile è un altro pickup: Fiat Toro. Il modello in questione si è piazzato al nono posto della classifica generale avendo immatricolato 2.268 unità. Alla posizione numero 11 della classifica delle auto più vendute in Brasile nella prima metà di gennaio troviamo la berlina compatta Argo. Il modello ha venduto esattamente 2.161 unità confermandosi così come uno dei modelli preferiti dai consumatori brasiliani. Il quarto modello di Fiat a trovare spazio nella top 20 è Fiat Mobi.

La city car della principale casa automobilistica italiana si colloca alla posizione numero 16 avendo immatricolato 1.872 unità. Solo Volkswagen con sei modelli diversi è riuscita a piazzare più auto in questa classifica. Infine segnaliamo che oltre Fiat ottimo risultato anche per Jeep che è riuscita a piazzare entrambi i suoi modelli venduti in quel mercato nella top 10. Jeep Renegade è terza con 3.913 unità mentre Jeep Compass è ottavo con 2.354 auto consegnate.

