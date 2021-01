Jeep Renegade in Brasile è la terza auto più venduta nella prima metà di gennaio

Il primo mese del 2021 è iniziato con alcune modifiche nell’elenco dei modelli più popolari in Brasile. Se la Chevrolet Onix (5.127) al vertice non è una novità e la Fiat Strada (4.662) si è già piazzata al secondo posto alcune volte nella seconda metà dello scorso anno, la Jeep Renegade (3.913) sul podio, davanti alla Hyundai HB20 (3.603) , rappresenta una vera novità.

Nella prima metà di gennaio Jeep Renegade è la terza auto più venduta in assoluto in Brasile

Dietro Onix Plus (3.330), l’ultimo dei primi 5, il T-Cross (2.976) ha più di 500 unità di vantaggio sul Gol (2.436) per assicurarsi la posizione della Volkswagen più venduta. A dimostrazione della forza dei prodotti dello stabilimento FCA di Goiana (PE), oltre a Jeep Renegade anche ​​Compass (2.354) e Fiat Toro (2.268). Proprio accanto accanto a loro la Chevrolet Tracker (2.244) completa la top 10.

Con la fine della produzione di veicoli in Brasile annunciata da Ford all’inizio di questa settimana , la Ka (2.090) era 12 °, dietro la Fiat Argo (2.161), ma ancora senza i probabili impatti delle notizie sul mercato consumer. In una lotta serratissima tra i modelli base, la Renault Kwid (1.931) ha la meglio sulla Fiat Mobi (1.872).

Si tratta di un’ottima notizia per Jeep Renegade che solo pochi giorni fa ha festeggiato un altro traguardo molto importante in Brasile e cioè la vendita dell’unità numero 300 mila in quel mercato dal momento del suo debutto nel 2016.

