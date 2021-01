Flua! è adesso operativa in Brasile per chi vuole noleggiare un’auto Fiat o Jeep

Flua!, una nuova società di mobilità focalizzata sulle auto a km zero di Fiat e Jeep, è operativa in Brasile dalle scorse ore. Il servizio può essere utilizzato tramite il sito Web ufficiale oppure recandosi fisicamente presso una delle 32 concessionarie che partecipano al progetto pilota.

Il cliente avrà l’opportunità di scegliere tra otto modelli Fiat e due di Jeep, con noleggio da 12, 24 e 36 mesi e pacchetto di km da 1000, 2000 o 3000 da percorrere al mese. I prezzi partono da 1350 R$ (211 euro) al mese e includono già documentazione, manutenzione, assistenza H24 e assicurazione, tra gli altri servizi. In questa prima fase partecipano 24 concessionarie Fiat presenti a São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Valinhos, Vinhedo e Curitiba e otto di Jeep, tutte nella città di San Paolo.

Flua!: il nuovo servizio di noleggio di Fiat e Jeep è attivo in Brasile

Fábio Siracusa, Head of Operations di Flua!, ha detto: “L’aspettativa è che, già nel secondo semestre, il numero dei punti di servizio Flua! cresca, coprendo altri sette stati. Inoltre, amplieremo continuamente il portfolio, compresi i lanci futuri di Fiat e Jeep, oltre a evolverci con nuovi servizi integrati nell’applicazione. Il nostro obiettivo è consolidare Flua! come il miglior prodotto di auto in abbonamento nel mercato brasiliano“.

Il primo passo per effettuare il noleggio è la personalizzazione del modello Fiat o Jeep preferito con la scelta di colore e optional, proprio come quando si acquista un’auto a km zero. “Sul sito di Flua!, il cliente creerà l’auto a chilometro zero in abbonamento come desidera. Avrà la vettura giusta per le proprie esigenze“, ha affermato Siracusa.

Subito dopo la consegna della vettura, il cliente avrà accesso all’applicazione ufficiale con diverse funzionalità disponibili come la pianificazione della manutenzione, la gestione delle multe e l’assistenza H24, tra gli altri servizi. “Attraverso l’applicazione, accompagneremo il cliente durante tutto il percorso di utilizzo dell’auto, con grande agilità e ogni comodità nel palmo della mano“, ha aggiunto il dirigente.

Il servizio dà la possibilità al cliente di procedere con la manutenzione presso una delle qualsiasi 713 concessionarie Fiat e Jeep presenti in Brasile. In collaborazione con le reti di concessionarie Fiat e Jeep e Banco Fidis, Flua! rappresenta un nuovo modello di business per attrarre nuovi clienti e quelli già esistenti e che crescerà nel mercato nei prossimi anni.

“Questo servizio è dedicato ai consumatori che non desiderano la proprietà, sono molto connessi e tecnologici, apprezzano l’esperienza e vogliono avere libertà di scelta“, ha sottolineato Fábio Siracusa.

Dopo aver scelto la vettura preferita e personalizzata e aver selezionato il pacchetto di km e la durata del contratto, si riceverà la conferma via e-mail e telefono. Dopo aver firmato il contratto tramite e-mail, il ritiro del veicolo verrà effettuato presso la concessionaria Fiat o Jeep selezionata nella data desiderata.

