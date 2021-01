La versione brasiliana della Fiat 500 elettrica avvistata nelle scorse ore

Un lettore di Carro Esporte Clube ha catturato la nuova generazione della Fiat 500 elettrica, che arriverà quest’anno in Brasile. L’auto, praticamente senza camuffamento, è stata vista per le strade di Belo Horizonte. Il modello 100% elettrico ha già iniziato a essere venduto in Europa. In Italia l’auto costa 34.900 euro nella carrozzeria chiusa e 37.900 euro nella versione cabriolet. Il motore elettrico produce 87 KW (118 CV) e ha un’autonomia fino a 458 km nel ciclo WLTP.

Fiat 500 elettrica: il prototipo della versione che sarà venduta in Brasile è stato avvistato nelle scorse ore nelle strade del paese

La nuova generazione della compatta è confermata per il 2021 in Brasile. Da quello che vediamo, esteticamente parlando non dovrebbero esserci differenze rispetto alla versione che viene venduta in Europa. Anche la Fiat 500 elettrica pensata per il Brasile sarà prodotta a Mirafiori nel famoso stabilimento Fiat Chrysler Automobiles.

Quanto agli allestimenti per la versione brasiliana di Fiat 500 elettrica è possibile che vi siano differenze rispetto al modello europeo. Le caratteristiche di questo modello per il Brasile le conosceremo quando finalmente la vettura farà il suo debutto ufficiale nell’importante mercato automobilistico latino americano.

Ti potrebbe interessare: La Nuova 500 è la “Migliore cabrio dell’anno” e la “Migliore city car elettrica” secondo What Car?

Ti potrebbe interessare: Pare che la Fiat 500X Cabrio non si farà: molto probabile una variante con ampio tetto apribile

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI