Ram 1500 TRX: i primi esemplari stanno iniziando ad arrivare nelle concessionarie

Le prime consegne dell’attesissimo Ram 1500 TRX stanno avvenendo presso le concessionarie statunitensi che hanno ordinato il nuovo pick-up ad alte prestazioni. Abbiamo di fronte uno dei modelli più avanzati progettati fino ad ora dalla casa automobilistica americana.

Quando il TRX è stato annunciato ad agosto, Ram ha aperto gli ordini della versione Launch Edition in edizione limitata. Il marchio ha messo a disposizione soltanto 702 unità per coloro che vivevano negli Stati Uniti e 100 per i canadesi. Gli esemplari destinati al mercato USA sono terminati in sole tre ore.

Ram 1500 TRX: le concessionarie statunitensi stanno iniziando a ricevere il nuovo pick-up ad alte prestazioni

Il Ram 1500 TRX Launch Edition ha aggiunto ulteriori 12.150 dollari (9994 euro) ai 69.995 dollari (57.575 euro) al prezzo di listino. Per 12.150 dollari in più si ottengono diverse caratteristiche aggiuntive come cerchi in alluminio da 18”, logo TRX sul cofano ed esternamente, impianto audio premium Harman & Kardon composto da 19 altoparlanti e quattro ganci di ancoraggio del carico regolabili.

Troviamo poi cruise control adattivo, tettuccio apribile panoramico a doppio pannello, display head-up, sistema Lane Keep Assist, volante con fondo piatto in pelle e carbonio, inserti interni in vera fibra di carbonio, specchietto retrovisore interno con display digitale auto-oscurate e tanto altro ancora.

Caratterizzata dall’esclusiva colorazione esterna Anvil Grey, la Launch Edition si distingue dal resto della gamma. Il Ram 1500 TRX mostrato nelle foto si trova attualmente presso una concessionaria presente a Washington (Stati Uniti). Il primissimo esemplare della Launch Edition è stato offerto ad un’asta di beneficenza non rivelata da Ram.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI